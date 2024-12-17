Украина запустила серийное производство и уже выпустила 100 новых ракет-дронов "Пекло", но преимущество ВСУ на поле боя будет предоставлять не количество вооружения.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. Он отметил, что Украине надо совершенствовать качество своего оружия.

Эксперт отметил, что россияне будут сравнивать возможности Украины со своими. Он считает, что если оккупанты поймут, что не могут противостоять украинскому усовершенствованному оружию, не смогут начать очередную войну.

"Поэтому преимущество, по закону философии, будет тогда, когда количество перерастет в качество. Над этим нужно тяжело работать", - отметил Романенко.

Эксперт считает, что Украине нужен разный спектр вооружения. Особенно боеприпасы, которые сильно влияют на ситуацию на поле боя, ведь артиллерия поражает 8 из 10 вражеских целей.

Кроме того, как считает Романенко истребители F-16, которые Украина получила от партнеров, должны не только сбивать воздушные цели, но поддерживать сухопутные операции ВСУ с неба.

"Мы сейчас развиваемся. У нас есть производство ударных дронов, ракет-дронов ("Ад" - 24 Канал). Думаю, на следующий год, по ракетной программе, мы разовьем и ракетные комплексы", - спрогнозировал аналитик.

Ракета-дрон "Ад"

Ракета-дрон "Ад" имеет дальнобойность, которая позволяет доставать до таких целей, как Ростов, Курск и Таганрог, сказал главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов. "Это дальнобойный дрон. Говорили его дальность, но наше подразделение с таким не имело дело. Я надеюсь, что такие дроны смогут летать и на Ростов, и на Курск, и на Таганрог, в принципе на территорию нашего противника", - сказал он.

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