Эксперт отметил, что россияне выпускают ракеты "Кинжал" лишь в исключительных случаях.

В последнее время в Украине чаще объявляют воздушную тревогу из-за взлетов российских истребителей МиГ-31К, которые являются носителями ракет "Кинжал" – только за 17 августа таких масштабных тревог было четыре. Однако ракеты "Кинжал" являются слишком дорогими для того, чтобы тратить их на террор населения, Россия их запускает лишь для поражения определенных целей.

Об этом заявил в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он подчеркнул, что этот самолет уже стал элементом террора. Около 90% его поднятий в небо – морально-психологическое давление.

В остальных случаях этот самолет могут применять для выполнения боевых задач.

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"Но как мы видим, это менее 10%. Недавно по Коломые были выпущены ракеты Х47-М2 "Кинжал", но это было обусловлено тем, что они попытались отработать на предупреждение относительно отправки пилотов, которые готовятся на F-16. То есть мы видим, насколько для нихболезненна тема авиации, F-16, нервная тема, что они готовы даже запускать "Кинжалы", чтобы попытаться попасть в объект, где находятся пилоты, которые в перспективе будут учиться на этих истребителях", – подчеркнул Коваленко.

Эксперт отметил, что россияне выпускают ракеты "Кинжал" лишь в исключительных случаях.

Атаки ракетами "Кинжал" по Украине

За время полномасштабной войны россияне применяли ракеты "Кинжал" для ударов по Украине всего несколько раз. В целом украинская ПВО сбила уже 14 этих ракет.

Последний раз эти ракеты применяли во время ударов 11 августа. Целью россиян стал аэродром на Ивано-Франковщине, где находятся перед отправкой на обучение за рубежом украинские пилоты. Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ, одну из выпущенных ракет удалось сбить на Киевщине.

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