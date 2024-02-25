Вопрос только в том, как профинансировать закупку этих единиц вооружения, отметил министр.

Министр стратегических отраслей Александр Камышин заявил, что уже в 2024 году в Украине можно собрать боевую машину пехоты (БМП), бронетранспортер (БТР) и легкие пушки 105 калибра совместно с немецкой и британской компаниями.

"Со всеми странами, с которыми президент подписывает "соглашения по безопасности", есть блок о совместном производстве вооружения, военной техники. Во-вторых, мы имеем дальше с этими странами переговоры на уровне правительств об отдельных соглашениях на уровне индустрии. В-третьих, у нас есть десятки соглашений разных уровней, подписанные между компаниями украинскими и из других стран, которые работают над тем, чтобы организовать совместное обслуживание, ремонт и производства военной техники", – сказал Камышин в комментарии "Мы-Украина".

По его словам, это хорошая возможность построить совместные производственные способности вместе с украинскими партнерами.

"Уже в этом году мы можем собрать в Украине БМП, БТР и легкие пушки 105 калибра вместе с немецкой и британской компаниями. Вопрос в том, как профинансировать закупку этих единиц вооружения", – добавил министр.

Производство вооружения в Украине

Сегодня, 25 февраля, Александр Камышин заявил на форуме "Украина. Год 2024", что сейчас потребности Украинского фронта больше, чем производственные способности Соединенных Штатов Америки и Евросоюза вместе взятых.

Вас также могут заинтересовать новости: