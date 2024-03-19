По словам президента Чехии, союзники разворачивают производственные мощности и ищут боеприпасы для Украины у альтернативных поставщиков.

В ближайшее время европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов и для себя, и для Украины.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, информирует Радио Свобода. По его словам, партнеры разворачивают производственные мощности, а параллельно ищут боеприпасы "везде, где могут".

"Производство необходимого количества снарядов требует времени. Это требует увеличения мощностей нашего производства. Но Украина нуждается в снарядах сейчас. Мы не можем ждать европейские компании, поэтому мы пытаемся найти боеприпасы везде, где можем. Доставить его в Украину так быстро, насколько это возможно. Но параллельно увеличиваем собственные мощности", - отметил Павел.

Видео дня

"В ближайшем будущем европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов, чтобы пополнить запасы европейских стран, а также чтобы обеспечить Украину боеприпасами, если она еще в них будет нуждаться", - добавил чешский лидер.

Чехия охотится за снарядами для Украины

Как писал УНИАН, в течение нескольких месяцев Чехия тайно искала за пределами ЕС боеприпасы для Украины и в конце концов смогла найти 500 тысяч снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч снарядов калибра 122 мм. Чтобы профинансировать покупку такого значительного количества оружия, была создана неформальная коалиция, к которой присоединились уже несколько стран Европы и Канада.

По словам чешского президента, если не возникнет неожиданных проблем, эти снаряды начнут поступать в Украину в ближайшие недели. Позже премьер Чехии сообщил, что Прага нашла еще 200 тысяч снарядов, которые можно приобрести.

Официальные лица не комментируют, откуда поступают снаряды, но говорят, что среди поставщиков есть некоторые союзники России . Зато, по словам западных чиновников, аналогичные обращения США и западноевропейских стран к потенциальным поставщикам в Африке, Азии и Латинской Америке были отклонены.

Вас также могут заинтересовать новости: