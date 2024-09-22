Андрюс Кубилюс говорит, что Западная Европа должна быть готова к нападению России.

ЕС обязан быть готов к нападению России в течение нескольких лет, и для этого необходимо сделать хотя бы малый запас боэприпасов. Об этом заявил новый комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс, утверждая, что это лучший способ увеличить масштабы недостаточной оружейной промышленности блока, чтобы подготовить ее к войне.

Как пишет Financial Times, Кубилюс сравнил свой план с аналогичными договоренностями по природному газу, согласно которым страны должны хранить запасы и делиться ими с нуждающимися соседями.

"Почему у нас нет критериев, называемых военной безопасностью, чтобы хранить какое-то количество артиллерийских снарядов и других продуктов... скажем, пороха?", - отметил он.

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В марте ЕС выделил 500 млн евро, чтобы увеличить производственные мощности до 2 млн снарядов в год к концу 2025 года. Кубилюс сказал, что это уже улучшение по сравнению с ежегодным лимитом в 300 000 снарядов перед до полномасштабного вторжения РФ в Украину, но необходимо еще больше.

"Если я не ошибаюсь, мы все еще отстаем от русских", - отметил он.

Кубилюс также сказал, что хотел бы более тесно сотрудничать с украинскими производителями оружия, поскольку беспилотники и ракеты изменили современное поле боя. "У них есть реальный опыт", - сказал он.

Еврокомиссар предупредил, что нельзя терять время, напомнив об оценке Германии, согласно которой Россия может быть готова напасть на одного из членов ЕС к 2029 году.

"Демократические европейцы должны быть как можно более едины. Я вижу опасность в нашей слабости... и у Путина может возникнуть соблазн поискать дополнительные приключения. Китайцы тоже наблюдают. Китайцы сделают один простой вывод: Запад очень слаб. Несмотря на то, что совокупная экономическая мощь Запада в пять раз превышает российскую, мы не в состоянии победить", - отметил Кубилюс.

ВСУ уничтожают российские склады с боеприпасами

В британской разведке отметили, что вследствие удара по складу в Торопце был поражен один из крупнейших российских складов с боеприпасами, где хранилось более 30 тысяч тонн боеприпасов. И этот удар будет иметь негативное влияние на наземные операции РФ, в частности, в Курской области.

Глава центра военной разведки Эстонии полковник Антс Кивиселг отмечает, что в результате атаки был уничтожен эквивалент примерно 750 000 снарядов, это трехмесячный запас оккупантов.

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