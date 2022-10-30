Интеграция ракет с беспилотниками Akıncı и Bayraktar TB2 создает концепцию воздушного патрулирования для устранения таких угроз, как ударные вертолеты и вражеские беспилотники.

Турецкий производитель боевых беспилотников Baykar намерен оборудовать свои беспилотники, которые использует Украина, ракетами "воздух-воздух", чтобы противостоять иранским дронам-камикадзе, которые применяет Россия.

Об этом заявил генеральный директор компании Халук Байрактар агентству dpa, передает Daily Sabah.

"Вскоре наши Bayraktar TB2 и Akıncı будут иметь ракеты "воздух-воздух". Не только для поражения беспилотников, но и других вражеских самолетов. Мы проводим наши испытания", - сказал Байрактар.

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В турецких БПЛА планируется интегрировать ракеты Sungur ракетостроительной компании Roketsan.

"Sungur является проверенным боеприпасом, особенно против подвижных целей, таких как вертолеты и беспилотники. Использование его с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) как ракеты класса "воздух-воздух" изменит ситуацию", - сказал Мурат Икинчи, генеральный менеджер Roketsan.

Отмечается, что интеграция таких ракет к боевым беспилотникам Akıncı и Bayraktar TB2 может создать недорогую концепцию воздушного патрулирования для устранения таких угроз, как ударные вертолеты и вражеские беспилотники, включая дроны-камикадзе, вместо использования дорогих самолетов с ракетами "воздух-воздух".

Байрактар также отметил, что иранские дроны-камикадзе медленные, шумные и летят на низкой высоте, что делает их "легкими мишенями".

"Мы полностью поддерживаем Украину в защите своего суверенитета", - сказал Байрактар.

Он также признал, что недавно Украина стала первой страной в мире, которая применила TB2 к военно-морской миссии, но не стал уточнять подробностей.

Турецкие беспилотники в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину турецкие беспилотники Bayraktar TB2, которые уже находились на вооружении, успешно зарекомендовали себя на поле боя. После начала большой войны количество этих БПЛА в наших Вооруженных силах возросло.

Руководство компании-производителя этих беспилотников заявило, что поддерживает Украину и не будет продавать свою продукцию в Россию. "Деньги не являются для нас приоритетом. Деньги и материальные ресурсы никогда не были целью в нашем бизнесе. С Украиной наша дружба и сотрудничество продолжаются уже много лет. Поэтому сколько бы денег нам не предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в этой ситуации передать им их", - подчеркнул Халук Байрактар.

Более того, владелец компании приобрел земельный участок в Украине, разработал проект завода по производству БПЛА и готов реализовать его до конца, несмотря на препятствия. Baykar планирует в течение двух лет завершить строительство завода. На этом предприятии планируется производить новый реактивный сверхзвуковой беспилотник Bayraktar Kizilelma, а также БПЛА Bayraktar ТВ2 и Bayraktar Akinci. В ответ на такие новости в Кремле угрожают "демилитаризовать" завод.

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