Специалисты смогут исследовать "Шахед" противника, который не взорвался, поделились в полиции.

В Днепропетровской области возле одного из сел на территории пустыря нашли почти целый вражеский дрон-камикадзе типа "Шахед".

Недавно беспилотник противники запустили по украинским гражданским объектам, а силы противовоздушной обороны Украины смогли его приземлить, говорится в сообщении полиции Днепропетровской области, опубликованном в Telegram в пятницу утром, 9 февраля.

Беспилотник нашли взрывотехники ведомства. По словам взрывотехников, получить для проведения исследования уцелевший "Шахед" - это "большая удача". Взрывотехники добавили, что боевая часть беспилотника не взорвалась, и все его агрегаты остались на месте.

"...Следующий этап - осторожно снять боевую часть и уничтожить ее. А само беспилотное устройство будет разобрано и исследовано специалистами", - процитировали в полиции взрывотехников.

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Россияне уже много раз атаковали украинскую территорию ударными дронами, есть много разрушений, пострадавших и жертв. Защитники Украины активно борются с вражескими "железными птичками", в частности, перехватывают их, перепрограммируют и потом используют против захватчиков. Дроновые потери РФ на 9 февраля 2024 года огромные - ликвидировано 7 209 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Напомним, в конце 2023 года президент Владимир Зеленский пообещал, что в 2024-м украинское государство произведет миллион FPV-дронов, которые помогают нашим воинам уничтожать, в частности, технику и вооружение россиян.

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