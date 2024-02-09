За прошедшие сутки украинские войска ликвидировали еще 910 российских оккупантов на фронте.
Как сообщал Генштаб, по состоянию на сегодня, 9 февраля, общие потери России в войне уже составляют 393 290 военных.
Кроме того, Вооруженные Силы Украины уничтожили много российской техники, в частности:
- танков ‒ 6385 (+2);
- боевых бронированных машин ‒ 11921 (+22);
- артиллерийских систем – 9435 (+24);
- РСЗО – 981 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7209 (+18),
- крылатые ракеты ‒ 1881 (+1),
- автомобильной техники и автоцистерн - 12551 (+38);
- специальная техника - 1509 (+4).
Также отправили на лом 666 средств ПВО, 332 самолета, 325 вертолетов, одну подводную лодку, а также 24 катера и корабли.
Война в Украине - последние новости
Полномасштабная война в Украине против россиян продолжается уже 716 день, за прошедшие сутки на фронте между украинскими воинами и захватчиками было 65 боевых столкновений, больше всего противостояний произошло на Авдеевском и Марьинском направлении.
Спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой рассказал, что бои происходят уже не только в частном секторе на севере Авдеевки, но и в пределах городской застройки. Ситуация в Авдеевке остается сложной, но при этом контролируемой.