Общие потери России в живой силе сейчас составляют 393 290 военных.

За прошедшие сутки украинские войска ликвидировали еще 910 российских оккупантов на фронте.

Как сообщал Генштаб, по состоянию на сегодня, 9 февраля, общие потери России в войне уже составляют 393 290 военных.

Кроме того, Вооруженные Силы Украины уничтожили много российской техники, в частности:

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танков ‒ 6385 (+2);

боевых бронированных машин ‒ 11921 (+22);

артиллерийских систем – 9435 (+24);

РСЗО – 981 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7209 (+18),

крылатые ракеты ‒ 1881 (+1),

автомобильной техники и автоцистерн - 12551 (+38);

специальная техника - 1509 (+4).

Также отправили на лом 666 средств ПВО, 332 самолета, 325 вертолетов, одну подводную лодку, а также 24 катера и корабли.

Война в Украине - последние новости

Полномасштабная война в Украине против россиян продолжается уже 716 день, за прошедшие сутки на фронте между украинскими воинами и захватчиками было 65 боевых столкновений, больше всего противостояний произошло на Авдеевском и Марьинском направлении.

Спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой рассказал, что бои происходят уже не только в частном секторе на севере Авдеевки, но и в пределах городской застройки. Ситуация в Авдеевке остается сложной, но при этом контролируемой.

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