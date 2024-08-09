Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи по безопасности для Украины на сумму около 125 миллионов долларов.
Снаряжение предоставят со складов Пентагона по программе президентских полномочий (PDA), отмечается на сайте Петагона. Пакет будет включать:
- ракеты Stinger;
- боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
- многоцелевые радары;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- бронированные машины HMMWV;
- патроны к стрелковому оружию;
- подрывное оборудование и боеприпасы;
- оборудование для защиты критической инфраструктуры;
- запчасти и вспомогательное оборудование.
"Мы предоставим эту новую помощь как можно быстрее, чтобы усилить защиту Украины своей территории и народа. Как дал четко понять президент Байден, США и международная коалиция, которую мы собрали, будут продолжать поддерживать Украину", - заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Военная помощь для Украины - детали
Литва передаст Украине новую партию военной помощи, в которую войдут, в частности системы ПВО малой дальности, бронемашины и средства борьбы с дронами. Об этом информирует пресс-служба Минобороны страны.
Там заявили, что готовят еще один "значительный" пакет военной помощи для Украины, который поступит в августе.