Снаряжение предоставят со складов Пентагона по программе президентских полномочий.

Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи по безопасности для Украины на сумму около 125 миллионов долларов.

Снаряжение предоставят со складов Пентагона по программе президентских полномочий (PDA), отмечается на сайте Петагона. Пакет будет включать:

ракеты Stinger;

боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

многоцелевые радары;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

бронированные машины HMMWV;

патроны к стрелковому оружию;

подрывное оборудование и боеприпасы;

оборудование для защиты критической инфраструктуры;

запчасти и вспомогательное оборудование.

"Мы предоставим эту новую помощь как можно быстрее, чтобы усилить защиту Украины своей территории и народа. Как дал четко понять президент Байден, США и международная коалиция, которую мы собрали, будут продолжать поддерживать Украину", - заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Военная помощь для Украины - детали

Литва передаст Украине новую партию военной помощи, в которую войдут, в частности системы ПВО малой дальности, бронемашины и средства борьбы с дронами. Об этом информирует пресс-служба Минобороны страны.

Там заявили, что готовят еще один "значительный" пакет военной помощи для Украины, который поступит в августе.

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