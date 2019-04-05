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Детали для американских танков Abrams будут печатать на 3D-принтере

16:28, 05 апреля 2019
Оружие
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Abrams - основной боевой танк США / armyrecognition.com

Об этом сообщает Naked Science.

На вооружении Корпуса морской пехоты США находится по меньшей мере 400 танков M1A1. Корпус морской пехоты предложил современное решение для поддержания боеспособности своих основных боевых танков - использование 3D-печати.

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Речь идет об импеллерах - лопаточных машинах, заключенных в кольцо. Они обеспечивают нормальную работу газотурбинных двигателей танков Abrams.

Корпус морской пехоты планирует использовать созданные с помощью 3D-печати импеллеры, когда оригинальная деталь приходит в негодность, а получить своевременно новую запчасть нет возможности.

Abrams - основной боевой танк США. С 1980 года было выпущено более десяти тысяч Abrams. Часть из них получили комплексы активной защиты (КАЗ), способные повышать выживаемость на поле боя в несколько раз.

Как сообщал УНИАН, Польша готова заплатить 2 миллиарда долларов, чтобы США разместили на ее территории военную базу. Сейчас в Польше находится в 3,5 тысячи американских военнослужащих танковой бригады на ротационной основе в рамках операции Atlantic Resolve. В их распоряжении - 400 гусеничных машин, 900 единиц колесной техники, среди которых 87 танков Abrams и 18 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Paladin.

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Теги: #США#танки#3D-принтер