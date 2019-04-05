Детали для американских танков Abrams будут печатать на 3D-принтере

С 1980 года было выпущено более десяти тысяч танков модели Abrams.

Детали для американских танков M1A1 Abrams будут печатать с помощью 3D-принтера.

Об этом сообщает Naked Science.

На вооружении Корпуса морской пехоты США находится по меньшей мере 400 танков M1A1. Корпус морской пехоты предложил современное решение для поддержания боеспособности своих основных боевых танков - использование 3D-печати.

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Речь идет об импеллерах - лопаточных машинах, заключенных в кольцо. Они обеспечивают нормальную работу газотурбинных двигателей танков Abrams.

Корпус морской пехоты планирует использовать созданные с помощью 3D-печати импеллеры, когда оригинальная деталь приходит в негодность, а получить своевременно новую запчасть нет возможности.

Abrams - основной боевой танк США. С 1980 года было выпущено более десяти тысяч Abrams. Часть из них получили комплексы активной защиты (КАЗ), способные повышать выживаемость на поле боя в несколько раз.

Как сообщал УНИАН, Польша готова заплатить 2 миллиарда долларов, чтобы США разместили на ее территории военную базу. Сейчас в Польше находится в 3,5 тысячи американских военнослужащих танковой бригады на ротационной основе в рамках операции Atlantic Resolve. В их распоряжении - 400 гусеничных машин, 900 единиц колесной техники, среди которых 87 танков Abrams и 18 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Paladin.