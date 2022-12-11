Дроны-камикадзе по-прежнему представляют большую опасность, несмотря на то, что украинские ПВО научились их сбивать.

Россия, скорее всего, модернизировала иранские дроны, которые после трех недель "паузы" снова начала применять по украинской энергосистеме, говорится в отчете Института изучения войны.

Российские оккупанты модернизировали эти БПЛА для более прохладной погоды.

"Увеличение темпов атак российских беспилотников может указывать на то, что российские силы накопили больше беспилотников за трехнедельный период их неиспользования, или что Россия недавно получила или ожидает получить в ближайшее время новую партию беспилотников из Ирана", - объясняют западные аналитики.

Дроны-камикадзе по-прежнему представляют большую опасность, несмотря на то, что украинские ПВО научились их сбивать.

Иранские дроны на войне против Украины

В ночь на 10 декабря Россия впервые за последние три недели массово применила иранские дроны по критической инфраструктуре Одесской области.

В настоящее время в областном центре наблюдаются серьезные проблемы со светом и теплом. Восстановление системы, по подсчетам энергетиков, может занять до трех месяцев.

Паузу в применении иранских БПЛА в украинском командовании объясняли несовершенством оружия – неспособного адекватно нести заряд в морозы.

Накануне в британской разведке отметили, что Иран становится ближайшим военным союзником России. Кремль же пытается возобновить силу ударов по Украине за счет как дронов, так и баллистических ракет.

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