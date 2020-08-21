Украинским военным передали новую станцию радиоэлектронной борьбы

В ВСУ передана партия автоматизированных станций радиопомех коротковолновой радиосвязи Р-330КВ1М.

Накануне Дня Независимости государственное предприятие «ЦКБ «Протон», которое входит в состав государственного концерна «Укроборонпром», передало в Вооруженные силы партию автоматизированных станций радиопомех коротковолновой радиосвязи Р-330КВ1М.

Читайте такжеВСУ приобретут тренажеры для зенитных ракетных комплексов за почти 11 миллионов гривен

Как сообщает пресс-служба «Укроборонпрома», первый серийный образец этой станции радиоэлектронной борьбы «Протон» поставил в ВСУ в июле 2019 года.

«По результатам его боевой эксплуатации специалисты конструкторского бюро провели работы по модернизации отдельных узлов станции, которые существенно повысили ее тактико-технические возможности», - говорится в сообщении.

«Совершенствование основных параметров позволяет значительно улучшить выявление и местоопределение вражеских источников радиоизлучения, увеличить расстояние установки помех для дезорганизации радиосвязи противника. Новые изделия Р-330КВ1М способны блокировать работу большинства современных коротковолновых радиостанций на расстояниях в сотни километров», - отметил директор госпредприятия «ЦКБ «Протон» Олег Вотяков.

Что такое автоматизированная станция радиопомех:

Р-330КВ1М - автоматизированная станция радиопомех коротковолновой радиосвязи, которая способна дезорганизовать радиосвязь противника на расстоянии в несколько десятков километров. Р-330КВ1М позволяет блокировать работу всех современных коротковолновых радиостанций, в том числе и тех, которые созданы специально для работы в условиях активных радиопомех.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юлия Янкевич