В Украине прошли испытания новой станции радиоэлектронной борьбы (фото, видео)

Р-330КВ1М - автоматизированная станция радиопомех коротковолновой радиосвязи, которая способна дезорганизовать радиосвязь противника на расстоянии в несколько десятков километров.

Первый серийный образец станции радиоэлектронной борьбы Р-330КВ1М, который был изготовлен ГП «ЦКБ «Протон», входящем в состав государственного концерна «Укроборонпром», успешно прошел испытания на одном из полигонов в Харьковской области.

Как сообщает пресс-служба концерна, по результатам испытаний серийная машина подтвердила все заданные характеристики, выполнив задание подавления системы радиосвязи «условного противника».

Отмечается, что Р-330КВ1М - автоматизированная станция радиопомех коротковолновой радиосвязи, которая способна дезорганизовать радиосвязь противника на расстоянии в несколько десятков километров. Р-330КВ1М позволяет блокировать работу всех современных коротковолновых радиостанций, в том числе и тех, которые созданы специально для работы в условиях активных радиопомех.

«Эти характеристики являются уникальными не только для Украины, но и полностью соответствуют всем, в том числе и перспективным требованиям к станциям РЭБ в странах НАТО», - говорится в сообщении.

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В «Укроборонпроме» отмечают, что фактически украинская армия получила мощный инструмент, который позволяет полностью «отрезать» связь передовым подразделениям противника. «То есть враг уже не сможет вызвать подмогу, привести артиллерию, скоординировать свои действия с другими подразделениями и тому подобное. В современных условиях боевых действий это дает решительный перевес как при обороне, так и при наступлении», - добавили в концерне.

Также указывается, что Р-330КВ1М является частью комплекса Р-330УМ «Мандат», в состав которого также входят станции радиопомех ультракоротковолновой радиосвязи, радиоразведки и управления.

Производство этих станций освоено на производственных мощностях «НПК «Искра», также входящего в состав концерна. В то же время станция радиопомех коротковолновой радиосвязи Р-330КВ1М может работать как в составе комплекса «Мандат», так и отдельно.

Как сообщал УНИАН, 14 июня ВСУ приняли на вооружение беспилотник Spectator-М1.