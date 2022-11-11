Штаты планируют купить около 100 тысяч снарядов для артиллерийских орудий.

Южная Корея впервые продаст США артиллерийские снаряды для последующей передачи в Украину.

Как пишет The Wall Street Journal, такие поставки станут частью "секретной сделки" между Вашингтоном и Сеулом.

Отмечается, что Соединенные Штаты планируют купить около 100 тысяч снарядов для артиллерийских орудий, чтобы передать их Украине. При этом сроки заключения такого соглашения не называются.

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По расчетам Вашингтона, этого количества снарядов Украине будет достаточно для ведения интенсивных боев в течение нескольких недель.

Издание отмечает, что отправка боеприпасов через США позволит Южной Корее формально оставаться в рамках обязательства не поставлять вооружения Украине. Кроме того, с помощью такой сделки США смогут избежать расходования собственных арсеналов.

Война в Украине: роль Южной Кореи

В марте 2022 года Южная Корея заявила о прекращении всех транзакций с Центробанком России. Решение было принято в ответ на военное вторжение на территорию Украины.

Кроме того, правительство Южной Кореи согласовало ограничения в отношении Российской Федерации и Беларуси из-за вторжения в Украину.

В конце сентября 2022 года стало известно, что США закупят для Украины оружие производства Южной Кореи. Отмечалось, что оно будет доставлено при посредничестве Чехии.

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