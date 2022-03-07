Сеул сообщит о решении США и другим странам, которые ввели санкции против России / Иллюстрация REUTERS
Южная Корея заявила о прекращении всех транзакций с Центробанком России.
Об этом сообщило министерство иностранных дел Южной Кореи. Решение принято в ответ на военное вторжение на территорию Украины.
Южная Корея объявит более подробную информацию по новым санкциям после консультаций в правительстве. Сеул сообщит о решении США и другим странам, которые ввели санкции против России.
Ранее Южная Корея ввела санкции против семи российских банков, включая Сбербанк, ВТБ и ВЭБ.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.