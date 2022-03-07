Южная Корея объявит более подробную информацию по новым санкциям после консультаций в правительстве.

Южная Корея заявила о прекращении всех транзакций с Центробанком России.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Южной Кореи. Решение принято в ответ на военное вторжение на территорию Украины.

Южная Корея объявит более подробную информацию по новым санкциям после консультаций в правительстве. Сеул сообщит о решении США и другим странам, которые ввели санкции против России.

Ранее Южная Корея ввела санкции против семи российских банков, включая Сбербанк, ВТБ и ВЭБ.

Война против Украины: