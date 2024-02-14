В Европе признают, что украинцы имеют много интересных разработок, актуальных для современной войны.

Украина совместно с Евросоюзом будет производить артиллерийские боеприпасы и новейшую военную технику. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе, где должна состояться встреча министров обороны стран-членов Альянса.

"Мы тесно работаем с украинской оборонной промышленностью. Я приветствую усилия всех союзников НАТО, но и также Европейского Союза, чтобы выяснить, как еще больше мы можем укрепить оборонную промышленность Украины. Я думаю, что украинцы продемонстрировали изобретательность и навыки, когда дело касается производства большего количества оружия, развития нового вооружения, и не в меньшей степени, сочетания различных видов технологий: беспилотных транспортных средств, дронов, морских дронов, что позволяет им наносить большие потери российским силам, также далеко за линией (фронта), в том числе лодкам в Черном море", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что сотрудничество с украинцами касается наращивания производства снарядов калибра 155мм и более новейших образцов вооружения.

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Кроме того, в рамках Комплексного пакета поддержки от НАТО происходит сотрудничество с Украиной в вопросах совместимости и стандартизации, что является частью большей интеграции Украины и более близкого приближения к Альянсу.

Интеграция украинского и европейского ВПК

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2023 года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на форуме Европейского оборонного агентства в Брюсселе заявила, что будущая стратегия оборонной промышленности Европы должна обязательно включать потребности и производственные возможности Украины.

По ее словам, Украина должна быть интегрирована в оборонные программы ЕС, в частности, чтобы помочь удовлетворить потребности Киева в текущей войне против России.

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