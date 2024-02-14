Эксперты считают, что даже при таких темпах производства снарядов все равно будет патологически не хватать.

Норвежско-финский производитель боеприпасов Nammo переходит на производство снарядов на своем предприятии в Швеции в пять смен. Таким образом предприятие переходит фактически на круглосуточное изготовление боеприпасов.

Сотрудник аналитического центра Финского института международных отношений в Хельсинки Минна Аландер в соцсети Х сообщила, что основная причина такого решения - поддержка Украины.

При этом отмечается, что некоторые другие европейские предприятия также перешли на новый график.

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"Французская компания Eurenco делает то же самое в Карлскоге ", - отмечает Аландер.

Несмотря на то, что производство на предприятии Nammo удвоилось с 2022 года, это все равно недостаточно, чтобы компенсировать расходы боеприпасов Украиной. Достичь нужных объемов производства в Nammo планируют за несколько лет.

Справка УНИАН. Nammo или Nordic Ammunition Company основали в 1998 году. Компания является совместной норвежско-финской компанией, производящей боеприпасы, реактивные двигатели и космическое оборудование. Кроме Швеции подразделения Nammo есть в Финляндии, Норвегии, Германии, Швейцарии, Испании, Австрии, США и Канаде.

Производство боеприпасов в Украине - последние новости

Ранее стало известно, что в 2023 году Украина произвела втрое больше артиллерийских снарядов, чем в позапрошлом году. При этом производство минометных мин выросло в 42 раза.

Также в конце года сообщалось, что Украина договорилась о совместном производстве 155-мм снарядов с двумя ведущими американскими компаниями.

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