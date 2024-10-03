Мини-дрон представила компания Korean Air Aerospace.

На выставке в Южной Корее компания Korean Air Aerospace продемонстрировала дрон-камикадзе, который называется KUS-LM и является мини-версией "шахеда".

Как пишет издание Defense Express, в беспилотнике KUS-LM узнается Shahed-131/136.

"Надо помнить, что иранцы сами "вдохновились" израильской Harpy, которая в свою очередь является вариацией немецкого DAR (Die Drohne Antiradar) от Dornier, который не пошел в серию", - написали аналитики.

Видео дня

Они отмечают, что корейцы сделали действительно мини-версию этих дронов, потому что размах крыла KUS-LM только 1,2 метра, а длина 1,5 метра, при том, что у Shahed-136 размах крыла 2,5 метра, длина - 3,5 метра. Там добавили, что у DAR от Dornier эти параметры были 2 на 2,25 метра.

"Кроме уменьшения размеров корейцы добавили к своему KUS-LM небольшое переднее горизонтальное оперение, но в целом само аэродинамическое решение одинаковое. Относительно параметров корейского дрона, то несмотря на габариты из известного только скорость в 150 км/ч. Такие параметры, как дальность полета и вес боевой части остаются необъявленными несмотря на демонстрацию на выставке", - добавили эксперты.

Они напоминают, что для Korean Air Aerospace это далеко не первый дрон, потому что эта компания в целом является довольно мощным разработчиком БПЛА и имеет в активе целый ряд дронов различного класса.

Война в Украине - как РФ модифицирует "шахеды"

Один из недавно сбитых во время очередной атаки дронов "шахед" был оснащен терминалом спутниковой связи Starlink от компании SpaceX. Соответствующие фото из собственных источников получил военно-аналитический портал Defense Express.

Как отмечают аналитики, в прошлом россияне уже экспериментировали с установкой на "Шахеды" 4G-модемов с украинскими SIM-картами. Поэтому появление дронов со Starlink "было лишь вопросом времени".

Вас также могут заинтересовать новости: