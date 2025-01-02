Система, предназначенная для ликвидации стай дронов, может эффективно уничтожать бронетехнику.

В Турции создали мощную лазерную пушку для борьбы с БПЛА. Впрочем, как оказалось, система ALKA может сделать гораздо больше, пишет Cyfrowa.

Отмечается, что турецкая оборонная компания Roketsan создала лазерную пушку для борьбы с воздушной угрозой. Система ALKA должна была уничтожать вражеские беспилотники и даже целые их стаи. И она выполняет свою работу, но инженеры пришли к выводу, что это оружие может сделать гораздо больше.

"Просто наведите его на танки. Как лазер повреждает броню? Лазер - по крайней мере тот, что работает в рамках доступных на данный момент технологий - не уничтожит бронетехнику с поля боя, но, как оказалось, он может сделать ее беззащитной", - говорится в статье.

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Сообщается, что недавние испытания доказали, что лазерная пушка мощностью от 2,5 до 5 кВт и дальностью поражения до 1,5 км представляла угрозу для наземных войск. При этом оружие было разработано для борьбы с дронами - оно может обнаруживать, отслеживать и уничтожать до 100 целей одновременно, оснащено радаром, поддерживаемым системой искусственного интеллекта, и может взрывать активные блоки брони с помощью луча:

"Лазер можно использовать для дезориентации экипажей танков, имитируя, например, атаку наземных подразделений. Кроме того, дистанционное уничтожение активной брони с помощью лазерного луча открывает путь к более эффективному поражению с помощью противотанковых ракет или БПЛА типа камикадзе".

Издание указывает, что изобретатели уже работают над увеличением мощности и дальности стрельбы.

"На это оружие малой дальности инженеры возлагают большие надежды - оно экономично в эксплуатации ("лазерный выстрел несравненно дешевле ракеты") и просто в установке (модульная конструкция позволяет использовать пушку в стационарных системах и в мобильных конфигурациях), - резюмируют авторы.

Последние новости об оружии

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, сколько дронов для фронта выпускает Украина. По его словам, на оборону в этом году было направлено более половины расходов государственного бюджета.

Как сказал глава правительства, благодаря инвестициям государства и частного сектора способности украинского ОПК выросли в 6 раз.

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