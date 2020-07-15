National Interest: Американские B-52 отрабатывают ядерный удар по России, но зачем?

Если до сих пор все сигналы начала новой Холодной войны казались не убедительными, то лучше присмотреться к ним еще раз.

Еще в марте 2019 года ВВС США отправили пять стратегических бомбардировщиков B-52 с базы "Бакрсдейл" в штате Луизиана на территорию Великобритании. Некоторые из этих самолетов выполнили маневры, в ходе которых они имитировали ядерный удар по территории России.

Как пишет National Interest, американские операции отражают российские симуляции нападений с воздуха. На протяжении последних лет российские истребители стали усиленно испытывать воздушное пространство НАТО и союзников, время от времени выполняя действия, соответствующие процессу сброса ядерных бомб.

США отправляли свои B-52 на авиабазу королевских ВВС Великобритании в городке Ферфорд.

"Отправка стратегических бомбардировщиков в Британию помогает подготовить базу "Ферфорд" как место передового развертывания ВМС США в Европе", - пояснили американские военные.

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"Развертывание этих самолетов также включает проведение объединенных и союзных тренировок в театре Европейского командования армии США для улучшения взаимодействия с бомбардировщиками. Учения с партнерами, союзными странами и другими подразделениями ВВС США делают вклад в нашу готовность и позволяют нам построить крепкие стратегические отношения, необходимые для противостояния широкому спектру глобальных вызовов", - отметили в ВВС США.

National Interest отмечает, что в этих объяснениях американские военные не упомянули об еще одной миссии B-52, именно отработать ядерные атаки по России. Минимум два таких самолета, которые отправили в Великобританию, были моделями, способными нести ядерное оружие. Их можно распознать по специальной отметке, которую ВВС США добавили, чтобы выполнить требования соглашения "О сокращении наступательных вооружений" от 2010 года, которое ограничивает количество американских и российских систем запуска ядерного оружия.

Аналитик Стивен Уоткинс замечает, что именно неядерная версия B-52 с серийным номером 60-0024 первой выполнила маневры имитации ядерной атаки с помощью крылатых ракет. Ее целью, по его мнению, была Калининградская область. Маневры были выполнены 14 марта 2019 года.

"Boeing B-52H 60-0024 ВВС США вылетел с авиабазы "Барксдейл" 14 марта 2019 года в 01:30 по Гринвичю, пролетел над Канадой и выполнил имитацию ядерного удара с помощью крылатых ракет по Российской Федерации, развернувшись только за 60 морских миль от российского воздушного пространства. После этого он приземлился на базе "Ферфорд" в Великобритании в 13:32 по Гринвичю", - сказал Уоткинс.

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28 марта того же года пять B-52 присоединились к паре F-16М и одного двухместного F-16BM Королевских ВВС Норвегии для выполнения задачи в Норвежском море.

"Это развертывание, очевидно, должно было стать сигналом о стратегических военных возможностях США для американских соперников среди "больших держав", в частности для России", - считает эксперт Джозеф Тревитик.

"Хоть ВВС США регулярно отправляли небольшие группы B-52 в Великобританию для проведения учений по всей Европе, размещение сразу шести бомбардировщиков - это самое большое такое развертывание в регионе со времен вторжения в Ирак в 2003 году. В начале того конфликта 20 B-52 выполняли ударные миссии с базы в Великобритании", - добавил он.

National Interest отмечает, что Россия устраивает аналогичные маневры. 11 российских бомбардировщиков Су-24 еще в начале 2018 года провели имитацию атаки по радарах в Норвегии. Об этом рассказал директор норвежской разведки генерал Мортен Хага Лунде. В мае того же года 17 российских военных самолетов имитировали атаку с воздуха против британского эскадренного миноносца HBS Duncan в Черном море. А на год раньше, в марте 2017-го, 9 российских боевых самолетов устроили новый рейд на норвежскую военную базу. Через три месяца после того, в марте 2017-го, 12 российских военных самолетов имитировали атаку против группы кораблей НАТО в водах Норвегии.

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Истребители НАТО и союзников постоянно перехватывают российские самолеты, которые имитируют нападение. ВВС России перехватили американский B-52 во время фальшивого "удара" по Калининграду в 2019-м году. Однако, они сделали это, когда B-52 с серийным номером 60-0024 и другие самолеты этого класса повторяли этот маневр через несколько дней после первой американской имитации - 20 марта.

Москва быстро ответила на такие действия. 29 марта 2019 года два российских Ту-160, способных нести ядерные бомбы, пролетели над Северным морем в направлении Великобритании. Королевские ВВС перехватили их.

Такая дуэль фальшивых ядерных атак беспокоит эксперта Федерации американских ученых Ганса Кристенсена.

"Если вы пропустили все признаки начала новой Холодной войны, это должно заставить вас проснуться", - сказал он.

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