Также американская компания проведет обучение для украинских работников по изготовлению оружия.

Американская компания Northrop Grumman заключила соглашение о совместном производстве боеприпасов среднего калибра в Украине. Таким образом она стала первой оборонной компанией, которая будет производить оружие в пределах украинских границ во время войны, пишет Breaking Defense.

В то же время представитель компании сообщил, что ни один сотрудник Northrop не будет находиться на территории Украины и они будут "выполнять эту работу на наших предприятиях в США".

"В рамках соглашения о совместном производстве Northrop Grumman предоставит оборудование и проведет обучение для установки сборочной линии, чтобы [украинская фирма "Укроборонсервис"] могла производить и испытывать современные боеприпасы среднего калибра в Украине", - добавил он. Видео дня

По словам директора по глобальному развитию бизнеса компании Northrop Стива О'Брайана, подписание соглашения состоялось в посольстве Украины в среду.

"Такие инновационные подходы не только помогают Украине удовлетворить ее стремление быть частью арсенала демократии, но и расширяют возможности, которые нам крайне необходимы во всем мире. Это не только потенциал, который мы ищем в Соединенных Штатах. Это те [соглашения] о совместном производстве, совместные разработки и партнерства, которые расширят возможности во всем регионе", - подчеркнул он во время дискуссии на Общественном форуме НАТО в Вашингтоне.

Источник Breaking Defense сообщил, что Northrop направит в Украину производственное оборудование и будет лично обучать отдельных представителей украинской рабочей силы в месте за пределами Украины.

В то же время источник отказался рассказывать, когда боеприпасы начнут поступать на линию фронта, однако подчеркнул, что все вовлеченные стороны "работают очень быстро".

Оружие для Украины - последние новости

Как писал УНИАН, Дания профинансировала 18 украинских самоходных гаубиц (САУ) "Богдана", которые уже скоро поступят в Украину. По словам главы Минобороны Дании Лунда Поульсен, такие заказы имеют очевидные логистические преимущества и способствуют развитию оборонной промышленности в Украине.

В свою очередь министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что 2024 год станет "годом наземных систем", поскольку Украина направляет все больше БпЛА на линию фронта.

"Вы увидите их еще больше на передовой. Это одно из тех изменений, которые мы ожидаем в ближайшие 12 месяцев", - сказал он.

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