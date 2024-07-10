По словам министра, таким образом Украина хочет защитить украинских солдат.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что 2024 год станет "годом наземных систем", ведь страна направляет большее количество беспилотников на фронт, пишет Defense News.

"Вы увидите их еще больше на передовой. Это одно из тех изменений, которые мы ожидаем в ближайшие 12 месяцев", - подчеркнул он, общаясь с журналистами в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне.

Камышин спрогнозировал, что рост наземной робототехники будет происходить за счет украинских производителей, а также разветвленной сети волонтерских, коммерческих и поддерживаемых государством усилий. Кроме того, сюда входят и американские компании, которые сотрудничают с украинскими фирмами, чтобы помочь усовершенствовать свои собственные разработки.

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По словам министра, наземные беспилотники будут выполнять различные задачи, среди которых разминирование, медицинская эвакуация и боевые действия.

В то же время главной задачей дронов является облегчение нагрузки на украинских военных.

"Главное, что мы пытаемся вернуть наших людей с линии фронта", - объяснил Камышин.

Он добавил, что украинские беспилотники уже используют искусственный интеллект для нанесения ударов по вражеским позициям, поэтому использование такого программного обеспечения будет расширяться в следующем году.

В свою очередь Украина, как пишет издание, пытается получить еще больше артиллерийских снарядов после многолетнего наращивания вооружений на западе. По словам Камышина, для этого необходимы две вещи: взрывчатые компоненты, такие как тротил, и деньги.

"Мы ищем еще от 10 до 15 миллиардов долларов", - подчеркнул он.

Использование дронов во время войны - последние новости

Как писал УНИАН, украинский дрон Magura V5 уничтожил больше всего кораблей РФ за все время полномасштабной войны. В целом эти морские дроны потопили 8 вражеских судов.

Также исполнительный директор общественного союза "Оборонный Альянс Украины" Денис Святокум сравнил украинские и западные дроны. По его словам, такая техника имеет свои преимущества и недостатки.

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