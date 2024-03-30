Для запуска производства компании необходимы государственные контракты.

Немецкая оборонная компания MBDA планирует возобновить производство ракет Taurus, но для этого нужен государственный заказ.

Об этом объявил глава концерна Томас Готтшильд в интервью Augsburger Allgemeine. Производство может быть запущено после заключения контрактов.

"Производственная линия для Taurus, тестовое оборудование и соответствующие цеха остались. Мы могли бы начать производство Taurus в любое время. Но для этого нам нужен новый заказ на это оружие", - сказал Готтшильд.

По его словам, со стороны правительства есть "много сигналов", но нужны контракты. Готтшильд заявил, что концерн "имеет уверенность, что эти контракты будут заключены".

Немедленно начать производство невозможно, поскольку многим поставщикам также придется наращивать производство. Он также отметил, что военная промышленность нуждается в базовой нагрузке в производстве, чтобы быть в состоянии поддерживать производство оружия.

"Тогда в чрезвычайных ситуациях, как сейчас, мы сможем очень быстро увеличить производство", - пояснил Готтшильд.

В то же время он не стал комментировать, будет ли Германия поставлять ракеты Taurus Украине, отметив, что это политическое решение. В то же время он выразил уверенность, что такие ракеты с дальностью полета более 500 километров нужны Украине для борьбы с логистическими цепочками врага и поражения стратегических целей.

Готтшильд также сообщил о планах производить ракеты для ЗРК Patriot. По его словам, несколько стран по инициативе Германии объединили усилия в этом направлении. MBDA заключила контракт с американской компанией Raytheon через совместное предприятие на производство до 1000 ракет в Шробенхаузене, Бавария. Контракт рассчитан на 10 лет. Первые ракеты будут поставлены в течение трех лет.

"Учитывая ход войны в Украине, мы поймем, что нам нужны и высокие технологии, и масштабность, особенно когда речь идет о боеприпасах", - констатировал Готтшильд.

Получит ли Украина Taurus?

Официальный Киев давно подал запрос Германии о ракетах Taurus, однако Бундестаг медлит с предоставлением дальнобойного оружия. Дискуссии об этих ракетах украинцы слышат не первый месяц.

На днях глава МИД Польши Радослав Сикорский акцентировал, что ВСУ серьезно помогли бы Taurus. Эта ракета может стрелять на 500 километров и будет иметь "значительное влияние на способность Украины защитить себя", говорил чиновник. В то же время Сикорский упрекнул Германию в нерешительности. Он считает, что страна не должна долго думать, ведь Taurus способны отодвинуть РФ далеко по линии фронта.

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