Военные корабли НАТО зашли в порт Одессы (фото, видео)

Посещение жителями города кораблей не предусмотрено из-за эпидемии коронавируса.

В порт Одессы зашли корабли постоянной военно-морской группы НАТО SNMG2.

Читайте такжеУчения Sea Breeze 2020: прошли боевые стрельбы с вертолета по морской цели (видео)

Об этом сообщает служба по связям с общественностью командования ВМС ВСУ.

Среди иностранных военных кораблей, которые пришли в Одессу, фрегаты Королевских ВМС Испании “Alvaro De Bazan”, МС Румынии “REGINA MARIA” и ВМС Турецкой Республики “Yildirim”.

Как отмечается, в этом году группа SNMG2 вошла в состав участников украинско-американского учения «Си Бриз - 2020», направленного на выполнение общих задач по содействию безопасности в Черноморском регионе.

В связи с предотвращением распространения острой респираторной инфекции COVID-19, посещение жителями и гостями города кораблей не предусмотрено.

Как сообщал УНИАН, международные военные учения Sea Breeze 2020 начались 20 июля.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram