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Военные корабли НАТО зашли в порт Одессы (фото, видео)

17:47, 25 июля 2020
Оружие
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Корабли НАТО в Одессе / фото ВМС ВСУ

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Об этом сообщает служба по связям с общественностью командования ВМС ВСУ.

Среди иностранных военных кораблей, которые пришли в Одессу, фрегаты Королевских ВМС Испании “Alvaro De Bazan”, МС Румынии “REGINA MARIA” и ВМС Турецкой Республики “Yildirim”.

Как отмечается, в этом году группа SNMG2 вошла в состав участников украинско-американского учения «Си Бриз - 2020», направленного на выполнение общих задач по содействию безопасности в Черноморском регионе.

В связи с предотвращением распространения острой респираторной инфекции COVID-19, посещение жителями и гостями города кораблей не предусмотрено.

Как сообщал УНИАН, международные военные учения Sea Breeze 2020 начались 20 июля.

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