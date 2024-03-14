В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11073, которым предлагается изъять из Уголовного кодекса Украины статью 263 (о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и статью 263-1 (о незаконном изготовлении, переработке или ремонте огнестрельного оружия, изготовлении боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств). За такие нарушения сейчас наказывают лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Зачем нужна эта декриминализация? Во-первых, потому, что 263 статья УКУ уже устарела, и очень многие судьи отказываются наказывать людей за незаконное обращение с оружием, потому что нет соответствующего закона. Наказание должно быть только тогда, когда оружие стало орудием преступления. Сейчас же у нас сложилась парадоксальная ситуация: статья 263 УКУ о незаконном обращении с оружием ссылается на закон, которого на сегодня не существует.

Представим себе, что вы храните дома трофейный пистолет, который нашли после оккупации врагом территории, на которой проживаете. Вы решили оставить его себе и храните дома. Вы не планируете ни на кого нападать, не планируете никого убивать. Но, если у вас сегодня его найдут, то правоохранители, которые руководствуются внутренней ведомственной инструкцией Министерства внутренних дел, будут вам рассказывать, что вы нарушили несуществующий закон, и будут наказывать заключением.

Видео дня

Есть традиция, что правоохранительные органы привыкли рисовать себе статистику за счет изъятия оружия, которое человек хранит, не имея преступных намерений.

Поэтому эта законодательная инициатива является сплошным плюсом, без знака минус. Граждане должны выполнять законы Украины, а не инструкции МВД. Пусть назовут хоть один закон, который сегодня запрещает гражданам вообще владеть оружием. Его нет. Поэтому наказание за нарушения, которые выписаны в этой статье УКУ, должно быть административное, то есть речь о штрафах. Кроме того, эти изменения направлены на то, чтобы депутаты начали что-то делать по принятию адекватного закона об оружии.

Во-вторых, народный депутат Украины Александра Устинова, которая является одним из авторов законопроекта, начала очень непростую дискуссию - затронула вопрос FPV-дронов.

Сейчас у нас огромное количество людей занимаются поставкой элементов для FPV-дронов, которые помогают непосредственно организовать сброс взрывчатого вещества на врага. Фактически, эти люди работают, постоянно рискуя, что им кто-то что-то может "пришить" по статье 263 УК - за эти дроны они могут быть привлечены к ответственности, как за оружие.

Да, то, что они делают, делается для уничтожения врага на фронте. Но законодатель делает по дронам опережающий шаг, и он правильный.

Примитивный пример: если у вас есть пистолет, а к нему нет магазина с патронами, то это вроде и оружие, но и не оружие. Так и дрон, который не имеет сброса - не оружие. Но мы не знаем, как в дальнейшем будут развиваться события и в Украине, и в мире. Существует подозрение, что дронная война только начинается. Поэтому мы не знаем, как в дальнейшем правоохранительные органы и экспертизы будут квалифицировать такие вещи.

Не исключено, что в будущем дроны будут жестко регулироваться законодательством.

Дроны - это наше будущее, но и потенциально очень опасное оружие. Они могут стать средством террористической борьбы - для совершения заказных убийств... Понимаю, что такие рассуждения сейчас - это построение траектории поведения "сферического коня в вакууме". Но дрон на самом деле в любой момент сможет превратиться в орудие убийства не только врага на войне. Так же, как обычный кухонный нож, который уже является орудием убийства номер один в мире. Поэтому по дронам надо уже сейчас начинать дискуссию.

Еще один момент - статья 263-1 УК, которую также предлагают декриминализировать, вообще появилась во времена президента-беглеца Виктора Януковича. Она принималась для борьбы с потенциальными разработчиками оружия. Почему взрывались склады боеприпасов? Почему распродавалось имущество ВСУ? Это все звенья одной цепочки. Украину целенаправленно разоружали: начали с ядерного оружия, потом - стратегическая авиация, а потом начали распродавать складские запасы.

Потом склады с артснарядами стали взрываться. Дальше началась война, а у нас ничего нет - ни оружия, ни разработчиков, ни снарядов...

Принятие законопроекта №11073 - нормальный шаг на период войны. Надо менять, адаптировать законодательство под условия времени - у нас война, у населения много трофейного оружия. В целом количество незарегистрированного оружия в стране заоблачное.

При этом, МВД нынешняя ситуация вполне устраивает. Потому что, например, нашли у тебя два патрона без пистолета, и будут "шить" статью, рассказывать, как героически борются с "черным рынком" оружия. Но это просто показуха. При 5-миллионном рынке черного оружия изымают всего пять тысяч в год и рассказывают, что это - огромное достижение.

Приведу пример: по статистике, с 2006 по 2016 год в Украине было вынесено более 51 тысячи приговоров по незаконному обращению с оружием. Самое интересное, что реальные сроки заключения получили единицы, а остальные пошли на договоренность со следствием, то есть просто откупились. Поэтому для правоохранителей такие статьи УКУ - это такая себе "кормушка". Надо просто закрыть ее, и все. До того момента, пока нет адекватного закона об оружии, статья 263 УКУ должна быть отменена.

Георгий Учайкин, председатель наблюдательного совета "Украинской ассоциации владельцев оружия"