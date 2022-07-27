Широкий спектр боеприпасов делает эту зенитную самоходную установку эффективной даже против легкобронированной техники.

Немецкие самоходные зенитные установки Gepard уже находятся на украинской земле. Вопреки прогнозам скептиков, Германия все же начала поставлять Украине тяжелое вооружение.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, возможно, темпы поставок не те, на которые рассчитывала украинская сторона, однако начало положено. Журналисты объяснили, что это за техника и чем она поможет украинской армии.

Немецкие самоходные зенитные установки Gepard - одни из лучших в своем классе, имеют возможность поражать цели на расстоянии от 100 метров до 4 километров. Способны сбивать вертолеты, самолеты и даже ракеты.

Установка разработана в первую очередь для борьбы с воздушными целями. Экипаж всего три человека - водитель, командир и наводчик. Высокая подвижность и скорость поворота башни позволяют стремительно отреагировать на воздушную опасность.

"Gepard используется в первую очередь для борьбы с низколетящими целями, речь идет о целях скоростью в пределах 350-400 метров в секунду. Это могут быть как определенного рода боеприпасы, так это могут быть и в том числе и объекты такие как ударные вертолеты. То есть фактически данного рода установки, они используются как средство ПВО", - говорит военный эксперт Александр Коваленко.

Каждая из двух пушек способна делать 550 выстрелов в минуту то есть за 60 секунд гепард может поразить цель более 1000 раз, а широкий спектр боеприпасов делает эту зенитную самоходную установку эффективной даже против легкобронированной техники. Но главная фишка Gepard - даже невооружение, она оборудована уникальным радаром, способным засечь цель на расстоянии до 15 километров и надежно защитить свои позиции.

Кроме двух радаров, Gepard имеет уникальную систему управления огнем, бортовую навигацию и даже защиту от радиации и химического оружия. Он способен работать в любую погоду и время, а некоторые машины даже оснащены лазерными дальномерами.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ожидается поставка 15 комплексов Gepard, три из которых уже заехали в Украину и поступили в распоряжение ВСУ.

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