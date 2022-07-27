Немецкие самоходные зенитные установки Gepard уже находятся на украинской земле. Вопреки прогнозам скептиков, Германия все же начала поставлять Украине тяжелое вооружение.
Как говорится в сюжете проекта FreeДом, возможно, темпы поставок не те, на которые рассчитывала украинская сторона, однако начало положено. Журналисты объяснили, что это за техника и чем она поможет украинской армии.
Немецкие самоходные зенитные установки Gepard - одни из лучших в своем классе, имеют возможность поражать цели на расстоянии от 100 метров до 4 километров. Способны сбивать вертолеты, самолеты и даже ракеты.
Установка разработана в первую очередь для борьбы с воздушными целями. Экипаж всего три человека - водитель, командир и наводчик. Высокая подвижность и скорость поворота башни позволяют стремительно отреагировать на воздушную опасность.
"Gepard используется в первую очередь для борьбы с низколетящими целями, речь идет о целях скоростью в пределах 350-400 метров в секунду. Это могут быть как определенного рода боеприпасы, так это могут быть и в том числе и объекты такие как ударные вертолеты. То есть фактически данного рода установки, они используются как средство ПВО", - говорит военный эксперт Александр Коваленко.
Каждая из двух пушек способна делать 550 выстрелов в минуту то есть за 60 секунд гепард может поразить цель более 1000 раз, а широкий спектр боеприпасов делает эту зенитную самоходную установку эффективной даже против легкобронированной техники. Но главная фишка Gepard - даже невооружение, она оборудована уникальным радаром, способным засечь цель на расстоянии до 15 километров и надежно защитить свои позиции.
Кроме двух радаров, Gepard имеет уникальную систему управления огнем, бортовую навигацию и даже защиту от радиации и химического оружия. Он способен работать в любую погоду и время, а некоторые машины даже оснащены лазерными дальномерами.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ожидается поставка 15 комплексов Gepard, три из которых уже заехали в Украину и поступили в распоряжение ВСУ.