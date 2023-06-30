В пакет помощи войдут ракеты противовоздушной обороны, а также средства для совместных закупок ЕС артиллерийских боеприпасов.

Дания готова выделить 1,3 млрд датских крон (около 190 миллионов долларов) на новый пакет оборонной поддержки Украине, который будет включать боеприпасы и военное оборудование.

Как сообщает Министерство обороны страны, этот пакет сформирован на основе потребностей и запросов Украины, диалога с международными партнерами и военно-профессиональных рекомендаций Министерства обороны.

Среди прочего, в пакет войдут ракеты противовоздушной обороны. Он также включает и средства для совместных закупок ЕС артиллерийских боеприпасов.

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"Этим пожертвованием мы выделяем, среди прочего, 300 миллионов крон на совместные закупки Евросоюзом артиллерийских боеприпасов для Украины. Международное сотрудничество крайне необходимо для постоянной поддержки борьбы украинцев за свободу. К сожалению, кажется, что война затягивается, и благодаря многочисленным пожертвованиям мы и наши союзники посылаем мощный сигнал о том, что мы поддерживаем украинцев в долгосрочной перспективе", - отметил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Пакет помощи финансируется в рамках украинского Фонда Дании при условии дальнейшего окончательного утверждения финансовым комитетом.

Помощь Украине от Дании - что известно

Как сообщал УНИАН, 26 июня правительство Дании объявило о начале учений украинских пилотов на истребителях F-16.

Как заявил Поульсен, Министерство обороны Дании решило снять с вооружения истребители F-16 в 2025 году, то есть на два года раньше запланированного срока, с целью ускорить их передачу Украине.

Дания с самого начала широкомасштабного вторжения России в Украину оказывает политическую, финансовую и санкционную помощь Украине, а также поставляет необходимое оборудование и оружие. Также страна официально подтвердила свое согласие на участие в восстановлении Николаева. Украинский фонд Дании на сегодня составляет 3,2 миллиарда долларов.

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