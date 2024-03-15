Отмечается, что эти люди не подали заявления на постоянное или временное проживание.

Около 800 россиян власти Латвии планируют депортировать. Списки тех, кто не имеет права на пребывание в страны, уже передали пограничной службе.

"На данный момент 800 человек не получили права на пребывание в Латвии. Они не подали заявления ни на постоянное, ни на временное проживание... Мы передали информацию об этих лицах Государственной пограничной службе для дальнейшей проверки", - цитирует представителя управления Мадару Пуке издание Суспильне.

По ее словам, когда выяснится, находятся ли эти люди в Латвии, то будут выданы уведомления о выезде на 30 дней. При этом она напомнила, что россияне, которые не сдали экзамен по латышскому языку, могли подать заявление на временный вид на жительство на два года, после чего они должны повторно сдать экзамен иначе из депортируют.

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Стоит отметить, что Конституционный суд Латвии признал законным требование сдать экзамен по латышскому языку для россиян, которые имели постоянный вид на жительство.

Россияне в Латвии - последние новости

Осенью 2022 года Латвия ввела ограничение на въезд для граждан РФ и ограничила выдачу виз. В январе Управление по вопросам гражданства и миграции Латвии в январе заявило, что депортация 1 167 гражданам РФ, 7 89 из которых старше 60 лет.

По состояню на 8 марта, уведомление о необходимости покинуть страну получили шесть россиян, двое из которых уехали из страны.

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