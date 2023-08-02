Первый аргумент журналистов заключается в важности взвешенного стратегического видения угроз для Аргентины.

В ведущей газете Аргентины LA NACION вышла наша статья "Какое решение позволит Аргентине укрепить безопасность, сэкономить средства и прекратить геноцид в Украине", в которой объясняется, почему Украине нужно передать все доступные в мире самолеты F-16.

В материале LA NACION напоминают, что в июле, во время саммита НАТО, Украине пообещали предоставить несколько десятков американских б/у истребителей F-16 для защиты неба от российских авиаударов. Эти самолеты могут поступить из Нидерландов, Дании или Норвегии, потому что их будут менять на дорогие современные самолеты пятого поколения F-35.

"Сейчас в аргентинском правительстве и обществе рассматривается возможность приобретения тех же подержанных F-16 в Дании. Мы без всякого превосходства и с большим уважением к суверенитету Аргентины предлагаем поразмышлять над такими аргументами, которые Украина получила большой ценой в войне с Россией", - сказано в материале.

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Первый аргумент журналистов заключается в важности взвешенного стратегического видения угроз для Аргентины.

"Россия использует Ту-95 и Ту-22М чтобы нанести ракетные удары по украинским городам. Если бы Украина не поддавалась на уговоры и давление иностранных правительств, а самостоятельно принимала решения, риск агрессии был бы намного ниже. Россия боялась бы получить симметричный вооруженный ответ. Сейчас у Украины, к сожалению, нет возможности и времени выбирать. Даже подержанные датские или голландские F-16 очень важны для нас. Однако если бы Украина могла вернуться назад во времени, мы бы делали ставку на передовые технологии и на независимых поставщиков", - говорится в материале.

Журналисты утверждают, что война показала то, что именно преимущество в технологиях дает преимущество на поле боя и экономит деньги в долгосрочной перспективе.

"Украина до сих пор использует старые советские истребители МиГ-29, чей запас прочности исчерпывается и не восстанавливается. То же самое ждет и F-16, которые являются ровесниками-соперниками советских самолетов. США и НАТО отказываются от них в пользу современных самолетов пятого поколения F-35. Между тем, обслуживание F-16 для всех остальных пользователей будет дорогостоящим и трудным из-за нехватки запасных частей, потому что промышленность переориентируется на более новые образцы. Украину это не пугает, потому что она получит эти самолеты бесплатно, и они являются расходным материалом на поле боя. А вот потенциальным покупателям этих воздушных систем стоит задуматься о балансе затрат и эффективности в случае закупки", - добавили там.

Аргентина как важная страна Латинской Америки и член "Большой двадцатки" является ценным партнером в мире, где ряд великих держав стремится разрушить безопасность и международное право. Это уже начало менять политику Британии, которая может разблокировать поставки F-16 в Аргентину.

"Однако эти подержанные самолеты нужны Украине сейчас на поле боя, чтобы освободить свои оккупированные территории и спасти людей военных преступлений, детей от депортации в Россию. Это еще один, украинский и эмоциональный аргумент, с которым мы обращаемся к аргентинскому обществу. Сейчас, Аргентина имеет возможность и время выбирать друзей и средства для своей защиты, опираясь исключительно на свои национальные интересы и стремление к миру в регионе. По нашему мнению, если Аргентина рассмотрит другие варианты, она не только получит новейшее оружие, и сэкономит средства на обслуживании, но и сможет противодействовать геноциду в Украине", - утверждают журналисты.

Передача F-16 для Украины-детали

США намерены продать 24 датских истребителей F-16 Аргентине. Как сообщает издание Buenos Aires Times, Вашингтон стремится не допустить того, чтобы Аргентина купила истребители у Китая или Индии.

Старт обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16 все еще задерживается. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что процесс обязательно стартует в этом месяце.

Обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 затягивается. Дело в том, что Белый дом все еще ждет, когда европейские правительства представят окончательный план обучения. Без этого плана администрация США не может сертифицировать передачу необходимых материалов и оборудования для F-16, включая тренажеры и учебные пособия.