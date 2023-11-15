Отказ от заказа PzH2000 мог быть продиктован как отсутствием необходимого финансирования, так и изменением приоритетов в военном обеспечении.

Компания-производитель немецких самоходных гаубиц до сих пор не получила контракт на 100 установок PzH2000 для Украины, которые должны были быть заказаны еще летом 2022 года. Как сообщил "Милитарный", об этом заявил немецкий журналист Бьерн Мюллер со ссылкой на слова компании-производителя KNDS.

Отмечается, что Украина еще в июле прошлого года получила от правительства ФРГ одобрение на потенциальную продажу 100 самоходных установок. Однако, похоже, они так и не были заказаны.

"На сегодняшний день не был заключен контракт на 100 PzH2000, которые Украина хотела заказать летом 2022 года и производство которых было одобрено федеральным правительством", – сообщили в KNDS.

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"Сейчас достоверно неизвестны причины отказа от заказа на новые САУ. Это могло быть продиктовано как отсутствием необходимого финансирования, так и изменением приоритетов в военном обеспечении", - пишет "Милитарный".

В то же время в разговоре с представителями KNDS Мюллеру подтвердили подготовку к производству колесных самоходных гаубиц RCH 155. В настоящее время ее дочерняя компания KMW находится на этапе строительства производственной линии.

Недавно "Милитарный" сообщал, что Украина получит эти артиллерийские установки в лучшем случае в конце 2024 года, то есть позже, чем ожидалось.

Поставки PzH 2000 Украине - что известно

Летом прошлого года федеральное правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. Стоимость потенциальной сделки на 100 Panzerhaubitze 2000 тогда оценивалась в 1,7 миллиарда евро. В зависимости от поставки комплектующих срок исполнения контракта должен был составлять несколько лет.

ФРГ передала Украине 14 PzH 2000, а еще 8 отправили Нидерланды. В рамках встречи союзников в формате "Рамштайн-6" Германия гарантировала дополнительные гаубицы для ВСУ. Правда, их количество не сообщалось.

Также недавно сообщалось, что в Германии началось производство САУ RCH 155 для Украины. Наша страна заказала 18 гаубиц RCH 155, они могут быть поставлены производителем до 25 года.

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