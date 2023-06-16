По версии россиян, якобы 10 тысяч оккупантов получили выплаты за личное уничтожение техники ВСУ.

В Минобороны РФ нафантазировали себе, что более 10 тысяч оккупантов якобы получили "специальные выплаты личное уничтожение или захват военной техники противника".

Как сообщает пресс-служба МО РФ, в прошлом году такие выплаты якобы получили 7064 оккупанта "за личное уничтожение 11586 единиц украинской военной техники и вооружения". А в текущем году, за версию россиян, выплаты якобы получили еще 3193 оккупанты, которые "лично уничтожили 4415 единиц украинской и западной военной техники"

Более того, в РФ также опубликовали "расценки" за уничтоженную украинскую технику". Якобы в этом году за уничтоженную авиацию оккупантам выплачивали якобы по 300 тысяч рублей. Еще по 100 тысяч рублей якобы платили за каждую уничтоженную бронетехнику морпехам и десантникам. Другим оккупантам за это якобы платили по 50 тысяч рублей.

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Нафантазировали россияне себе 15 пораженных пусковых установок тактического комплекса "Точка-У" и систем залпового огня HIMARS. За такие цели оккупантам якобы платят по 300 тысяч рублей.

За перехваченные ракеты и сбитые беспилотники оккупантам обещают по 50 тысяч рублей, а за уничтожение катеров - по 200 тысяч рублей.

Напоследок в МО РФ заявили, что оккупанты, которые "уничтожили во время боевых действий танки "Leopard", а также боевые бронированные машины производства США и других стран НАТО", также получат выплаты.

Потери ВСУ - последние новости

Потери ВСУ засекречены Генеральным штабом до окончания войны. Впрочем, ни для кого не секрет, что Украина так же теряет технику на поле боя, как противник, но значительно меньшим количеством.

Например, 47-я бригада ВСУ во время таких атак возле Малой Токмачки потеряла первые Bradley и Leopard, а в 37-й - из почти 50 человек после штурмов остались 20 бойцов (другие либо ранены, либо убиты, либо взяты в плен).

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