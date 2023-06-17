Цель якобы поразили группированным ударом "высокоточным оружием".

В Минобороны РФ заявили, что в пятницу, 16 июня, во время массированной ракетной атаки на Украину якобы уничтожили "один из центров принятия решений ВСУ".

Как сообщается в сводке Минобороны РФ, цель якобы поразило "высокоточное оружие".

"16 июня вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений Вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута. Определенный объект поражен", - заявили россияне.

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Ракетный удар по Украине 16 июня - что на самом деле произошло

Около 11:00 16 июня в ряде областей Украины прозвучала воздушная тревога. В Киеве и области прогремели взрывы. Как стало известно потом, это была работа ПВО. Российские оккупанты ударили крылатыми ракетами "Калибр" и аэробалистическими ракетами Х-47"Кинжал". Уничтожены все запущенные ракеты.

Стоит отметить, что ракеты полетели на Киев во время визита африканских лидеров, достаточно лояльных к режиму Путина. Пресс-секретарь президента ЮАР Сирили Рамафоси заявила, что их делегация якобы не слышала ни сирен, ни взрывов в Киеве во время своего визита.

Представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе заявил, что африканские лидеры должны осознать истинные намерения президента РФ Владимира Путина относительно войны против Украины после сегодняшней ракетной атаки.

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