Ракеты KN-23 предназначены для уклонения от противоракетной обороны путем полета по более низкой, "подавленной" траектории.

КНДР расширяет ключевой комплекс по производству оружия, на котором собираются ракеты малой дальности, используемые Россией в Украине, заключили исследователи, основываясь на спутниковых снимках.

Предприятие, известное как завод имени 11 февраля, является частью машиностроительного комплекса Рёнсон в Хамхуне, втором по величине городе Северной Кореи на востоке страны, пишет Reuters.

Научный сотрудник Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения (CNS) Сэм Лэйр, заявил, что этот завод - единственный, который производит твердотопливные баллистические ракеты класса Hwasong-11. Эти боеприпасы, известные на Западе как KN-23, использовались российскими войсками для ударов по Украине.

Видео дня

На спутниковых снимках компании Planet Labs, видно, что, судя по всему, строится еще одно сборочное здание, а также новый жилой комплекс, вероятно, предназначенный для рабочих, говорится в анализе исследователей CNS.

Отмечается, что Пхеньян также улучшает входы в некоторые подземные помещения комплекса. По словам Лэйра, перед входом в туннель был демонтирован заброшенный мостовой кран, что говорит о том, что они, возможно, делают упор на эту часть предприятия. Новый сборочный корпус примерно на 60-70% больше предыдущего здания.

Ракеты KN-23 предназначены для уклонения от противоракетной обороны путем полета по более низкой, "подавленной" траектории, сказали эксперты, что делает их потенциально полезными для России, которая ищет способы проникновения через ПВО Украины.

Исследователи из южнокорейской компании SI Analytics также подтвердили факт нового строительства на заводе, заявив, что часть построек рядом с погрузочной площадкой, вероятно, используется для сокрытия будущей деятельности завода от спутников. В компании заявили:

"Учитывая наличие многочисленных стройматериалов, транспортных средств и грузовых вагонов с открытым верхом строительство, по-видимому, идет быстрыми темпами".

В отчете говорится, что объект используется для производства баллистических ракет.SI Analytics заявила, что также обнаружила новое строительство на расположенном неподалеку комплексе Виналон, который, как полагают, производит топливо для баллистических ракет и ракетных двигателей.

Удары по Украине севернокорейскими ракетами

Основная часть компонентов в северокорейских ракетах, которые Россия использует для ударов по Украине - западного производства. Об этом писало издание CNN, ссылаясь на доклад Независимой антикоррупционной комиссии Украины.

Отмечалось, что важнейшие компоненты, используемые в ракетах КНДР, производятся девятью западными производителями, включая компании из США, Нидерландов и Великобритании. При этом некоторые части ракет были произведены уже в 2023 году, что говорит о скорости поставкок в Северную Корею.

Вас также могут заинтересовать новости: