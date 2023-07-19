Кассетные боеприпасы могут быть использованы, в частности, для частичного разминирования полей, остановки продвижения вражеской пехоты и бронетехники.

Для победы в войне с российскими оккупантами Вооруженные силы Украины нуждаются в разнообразной военной технике и вооружении. Кассетные боеприпасы, которые передали Соединенные Штаты, не станут решающим фактором.

Как заметил в эфире "24 канала" военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, с поступлением кассетных боеприпасов на передовую не будет эффекта, который мы увидели после предоставления Украине комплексов HIMARS.

Результатом поставок американскими партнерами кассетных боеприпасов будет уменьшение использования военными снарядов калибра 155 мм. Они могут быть использованы для частичного разминирования полей, остановки продвижения вражеской пехоты и бронетехники. Кроме того, это позволит поражать вражеские силы и средства на дальности 20 – 30 километров.

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В то же время Свитан подчеркивает, что кассетные боеприпасы не являются решающим фактором. На поле боя произойдут изменения после поставки HIMARS и ракет М-31 к ним, а также дальнобойных ракет ATACMS. Ими Силы обороны смогут уничтожить все логистические цепочки противника, по которым осуществляется поставка военной продукции на передовую.

Кассетные боеприпасы для Украины: что нужно знать

Кассетные боеприпасы запрещены в десятках стран мира. Существует Конвенция по кассетным боеприпасам от 2008 года, однако Украина, Россия, США и еще несколько государств ее не подписывали.

7 июля Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового пакета помощи, частью которого стали и кассетные снаряды. Уже 13 июля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Украина получила эти боеприпасы. Он заметил, что их еще не применяли на поле боя. Позднее передачу кассетных снарядов подтвердили в Пентагоне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кассетные боеприпасы украинские военные будут использовать исключительно на поле боя против российских оккупантов.

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