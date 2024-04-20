БПЛА могут стоить около $500, цена одного танка Abrams — порядка $10 млн.

По мере того, как ударые беспилотники захватывают поле боя в Украине, они все чаще наносят смертельный ущерб одному из основных символов военной мощи - танкам - и угрожают переписать их роль в будущих конфликтах, пишет The New York Times.

"За последние два месяца российские войска уничтожили пять из 31 американских танков M1 Abrams, которые Пентагон отправил в Украину прошлой осенью, сообщил высокопоставленный чиновник США. По крайней мере, еще три были умеренно повреждены с тех пор, как танки были отправлены на фронтовые линии в начале этого года".

По данным Oryx, немецкие танки Leopard также были представлены в Украине, причем не менее 30 были уничтожены. Но Abrams широко рассматривается как один из самых мощных в мире.

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"То, что его легче уничтожить ударными беспилотниками, чем некоторые чиновники и эксперты, первоначально предполагали, показывает, что "еще один способ конфликта в Украине изменяет саму природу современной войны", - говорит один из военных экспертов.

Высокоточный и недорогой убийца танков

Несмотря на свою мощь, танки не являются непробиваемыми, и наиболее уязвимы они там, где их тяжелая пластинчатая броня наиболее тонкая: на крыше, в задней части моторного блока и в пространстве между корпусом и башней. В течение многих лет против них применялись в основном мины, самодельные взрывные устройства, гранатометы и противотанковые управляемые ракеты типа "выстрелил и удрал", запускаемые с плеча. Они широко использовались в начале войны в Украине, поскольку могли поражать танки сверху и попадать в них в 90 процентах случаев.

Однако беспилотники, которые сейчас используются против танков в Украине, еще более точны и могут быть направлены на поражение танков в наиболее уязвимых местах. Таккже в нескольких случаях беспилотники FPV были направлены на "добивание" танков, которые уже были повреждены минами или противотанковыми ракетами так, что их нельзя было извлечь с поля боя и отремонтировать.

"В зависимости от размера и технологической сложности беспилотники могут стоить всего 500 долларов - ничтожная сумма для уничтожения танка "Abrams" стоимостью 10 миллионов долларов", - пишет NYT.

Дроны в войне в Украине

Как писало WP, в небе над линией фронта в Украине патрулирует столько беспилотников, что украинские и российские войска практически не могут передвигаться, не рискуя быть замеченными и подорваться. Отмечается, что такая активность превратила "серую зону" в "зону смерти".

В издании убеждены, что в сочетании с широко распространенными минными полями и нехваткой боеприпасов и солдат эти факторы фактически делают невозможным для Украины возвращение части территории, как это было в 2022 году.

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