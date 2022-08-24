По словам Жданова, появление западных танков играет на руку ВСУ, ведь эта техника намного лучше имеющихся сейчас у защитников Украины.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что любой танк западного образца технологически намного лучше, чем те танки, которые есть у ВСУ сегодня. Он оценил, смогут ли танки ABRAMS изменить ситуацию на фронте.

Как он рассказал на своем YouTube-канале, западные танки отличаются тем, что у них намного выше точность ведения огня и намного лучше защита экипажа.

По словам эксперта, из всех западных танков он предпочел бы американские ABRAMS, которые на сегодня начинают набирать обороты и становятся одними из самых распространенных в мире.

"Представьте, какой шок вызовет у РФ появление "Абрамсов" в составе ВСУ. Там только выезд одного ABRAMS на поле боя уже будет играть решающую роль в победе в этом бою", - считает Жданов.

Ранее Олег Жданов перечислял, что нужно ВСУ для контрнаступления, кроме гаубиц и реактивных систем HIMARS с дальнобойными ракетами ATACMS.

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