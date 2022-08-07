Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины готовятся идти в контрнаступление на юге.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что необходимо Вооруженным силам Украины для масштабного контрнаступления, кроме гаубиц и реактивных систем HIMARS.

Свое мнение по этому поводу он высказал в YouTube.

"Еще нужна броня, чтобы наступать. Это танки, бронированные машины, причем различного типа – как для перемещения отдельных групп, так и бронетранспортеры, и боевые машины пехоты. Вот что надо. Плюс нужна авиация и средства радиоэлектронной борьбы, чтобы давить ПВО и РЭБ противника. Нужны противорадилокационные ракеты – то, что мы начали получать. И нужно вооружение с большей дальностью стрельбы или с большей дальностью пуска, потому что 70-80 километров – это минимум, который может обеспечить нам тактическое превосходство", – отметил он.

По словам Жданова, для превосходства на оперативном пространстве ВСУ необходимы ракеты типа ATACMS, и не 5-10 штук, а, минимум, 50-100, чтобы наносить массированные ракетные удары.

Кроме того, эксперт добавил, что Украина нуждается в системах противоракетной обороны (ПРО), которые позволят обезопасить тылы ВСУ и обеспечить бесперебойную работу линии фронта.

"Нам надо, чтобы было несколько поставок очень больших партий, чтобы сформировать бригадные комплекты в составе ВСУ. А дальше партии оружия могут быть чуть-чуть уменьшены, чтобы восполнять потери этого вооружения в ходе боевых действий", – резюмировал Жданов.

Напомним, Вооруженные силы Украины готовятся идти в контрнаступление на юге, в в связи с чем жителей Херсонской и Запорожской областей призывают немедленно эвакуироваться, отметила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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