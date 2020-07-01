В Николаевской области завершились масштабные учения морской авиации (фоторепортаж)

Морская авиационная бригада совершенствовала летные навыки, отработала развертывание по тревоге и подготовку внебазового аэродрома к приему авиатехники, а также поиск и отслеживание субмарины противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов.

В Николаевской области морская авиационная бригада завершила летно-тактические учения, в рамках которых пять дней отрабатывала различные сценарии применения подразделений при обеспечении действий сил Военно-морских сил ВСУ.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, к учениям привлекли почти весь личный состав части, вертолеты Ми-14, Ми-8 и самолета Ан-26.

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"Экипажи совершенствовали летные навыки, проводили полеты в зоне и по кругу. Отрабатывали также и варианты поиска и оказания неотложной помощи как гражданским лицам, терпящим бедствие, так и пилотам, их эвакуацию поисково-спасательным вертолетом, сбросом специального лодки, подъемом спасательной лебедкой и в взаимодействие с кораблем", - говорится в сообщении.

Одна из главных задач, которую отработали подразделения обеспечения бригады, - развертывание по тревоге и подготовка внебазового аэродрома к приему авиатехники, организация полноценного полевого лагеря с командным пунктом, местами для приема пищи и отдыха и пр.

"Кульминацией учений для морских авиаторов стал поиск и отслеживание субмарины противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов. Отработали и элементы перевозки и десантирования в заданный район сил морской пехоты. Подразделения отдельного разведывательного батальона на вертолетах Ми-8 выполнили переброс в определенный район, где морпехи взяли под контроль местность, организовали оборону и провели разведку. Важнейшей задачей морских пехотинцев было обеспечение приема грузов с транспортного самолета Ан-26", - рассказали в Минобороны.

Как сообщал УНИАН, ракетный комплекс "Нептун" может быть принят на вооружение Вооруженных Сил Украины через полтора месяца.

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