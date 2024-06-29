По словам эксперта, эти комплексы прослужили уже 30 лет.

Израильские Patriot модификации PAC-2 в случае передачи их Украине, придется ремонтировать в США, ведь они являются изношенными ЗРК. Об этом заявил военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире "Эспрессо".

"Этот вариант с израильскими Patriot, то это примерно, когда люди себе покупают так называемый биток, то есть машина может ездить, но ее надо привести к человеческому виду. С израильскими Patriot ситуация, к сожалению, такая же. С одной стороны - 8 батарей Patriot, это 32 пусковые установки, то есть хватило бы в теории не только на Харьков, но и, возможно, еще что-то прикрыть. Но первая проблема в том, что переговоры с израильтянами только идут, это не значит, что хотя бы послезавтра эти Patriot отдадут нам. Пока идут переговоры", - объяснил эксперт.

Киричевский добавил, что второй проблемой является то, что эти комплексы прослужили 30 лет, поэтому их сначала нужно завезти в ремонт, чтобы потом эффективно использовать.

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"Если сделать поправку, что в Израиле эти Patriot не самой современной модификации, только PAC-2, которая не может сбивать баллистику, но как раз, чтобы защищать Харьков от самолетов с КАБами, то это буквально то, что "доктор прописал". Однако проблема в том, что эти израильские Patriot надо отремонтировать прежде чем о них вообще вести речь. Своеобразная история прошлым летом тоже была с Израилем, когда они обещали третьим странам отдать 200 танков Merkava, чтобы они отдали эти танки нам, а потом эти все танки с наваренными мангалами оказались в секторе Газа, это были старые танки по израильским меркам", - добавил аналитик.

Patriot для Украины - последние новости

Как писал УНИАН, США и Израиль ведут переговоры о поставке Украине до восьми батарей Patriot. Однако сначала эти системы могут быть переданы США.

В то же время военный эксперт Валерий Рябых заявил, что поставки систем Patriot для Украины от Израиля могут состояться через месяцы или даже годы.

"Теоретически мы могли бы получить такие системы, но этот путь может быть довольно долгим. Знаем, что Израиль до сих пор не поставлял летального вооружения Украине и всячески избегал таких шагов именно из-за особых отношений с РФ. Схема поставки батарей Patriot в Украину может быть сложной, включая и США", - объяснил эксперт.

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