Рябых считает, что эти системы сначала могут быть поставлены в США, где будет проведена какая-то модернизация, а после этого теоретически поступят в Украину.

Военный эксперт Валерий Рябых считает, что возможная передача Украине 8 батарей комплексов Patriot версии PAC-2 связана с планами Израиля обновить свою армию более современными системами израильского производства

По его мнению, информационная шумиха относительно передачи связана прежде всего с планами Израиля избавиться от этих систем.

"Это системы версии PAC-2, которые в начале имели одну функцию - борьба с аэродинамическими целями. Следует отметить, что таким старейшим системам 33 года. Речь о 8 батареях комплексов Patriot версии PAC-2, это довольно мощная сила, которая могла бы теоретически помочь Украине прикрывать наши города с воздуха. Как раз решение Израиля вывести из своей армии эти системы связано с тем, что идет у них замена на более современные системы израильского производства, в которых применяются более дешевые и эффективные ракеты", - заявил военный эксперт в эфире Еспресо.

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По его словам, эти системы Patriot 20 лет подряд проходили модернизацию, входе которой, возможно, была получена возможность сбивать баллистические цели.

"Теоретически мы могли бы получить такие системы, но этот путь может быть довольно долгим. Знаем, что Израиль до сих пор не поставлял летального вооружения Украине и всячески избегал таких шагов именно из-за особых отношений с РФ. Схема поставки батарей Patriot в Украину может быть сложной, включая и США", - сказал он.

Рябых считает, что эти системы сначала могут быть поставлены в США, где будет проведена какая-то модернизация, а после этого теоретически поступят в Украину.

"Относительно времени, то речь может идти как о месяцах, так и о годах. Однако вместе с этими системами высвобождается и большое количество ракет к ним, которые Израилю уже не будут нужны. Не исключаю, что через такую сложную схему мы могли бы получить и ракеты к Patriot, что существенно усилило бы наши возможности", - добавил аналитик.

Patriot от США и Израиля для Украины - детали

США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставках Киеву до восьми систем противовоздушной обороны Patriot. Это значительно улучшит способность украинских защитников противостоять российским воздушным ударам. Об этом сообщает Financial Times.

Пять человек, которые осведомлены о переговорах, отметили, что границы соглашения обсуждались между министрами и высокопоставленными чиновниками трех стран.

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