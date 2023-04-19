Речь идет об новой партии боевых машин, которые могут значительно усилить преимущества Украины на поле боя.

Испания намерена усилить Вооруженные Силы Украины новой партией танков Leopard 2 уже в апреле.

Техника должна прибыть на украинский фронт вместе с другой бронетехникой, предоставленной Испанией, до конца текущего месяца, пишет CNN. Речь идет о 6 боевых машинах, которые уже прибыли в порт города Сантандер (север страны).

Об этом журналисты сообщают, ссылаясь на кадры местных СМИ, которые зафиксировали в понедельник, 18 апреля, соответствующее количество Leopard 2.

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Министр обороны Испании заявил в прошлом месяце, что танки будут отправлены после Пасхи, в частности, сразу после завершения ремонта и испытаний на заводе в Кордове.

Танки Леопард-2 рассматривается, как "жизненно" важная техника, которая должна усилить обороноспособность Киева. Учитывая то, что эти танки считаются неприхотливыми в обслуживании по сравнению с другими моделями, вероятно, они довольно быстро покажут результат в Украине, пишет издание.

Передача новых Leoprad 2 со стороны Испании

Напомним, что 5 апреля агентство Reuters выяснило, что правительство Испании задерживает поставку обещанных танков Leoprad 2, которые ранее планировали отправить в Украину после 9 апреля (после католической Пасхи).

Всего Министерство обороны Испании пообещало передать Украине не менее 10 танков. Однако там отметили, что поскольку боевые машины не использовались с 1990-х годов, они нуждаются в модификации и ремонте. Сейчас Киев ожидает поставки 6 танков.

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