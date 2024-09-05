Также в них найдены компоненты из Швейцарии.

В российских ракетах "Искандер-М", которыми оккупанты бьют по мирным украинским городам, содержатся десятки западных деталей. Аналогичной ракетой РФ ударила по Полтаве 3 сентября.

Об этом говорится в новой инфографике от проекта UA War Infographics. Отмечается, что 27 деталей в российской ракете "Искандер-М" являются американскими. Еще 4 детали имеют швейцарское происхождение, две – тайваньское, одна – японское.

"Были ли американские детали конкретно в той ракете, которая была выпущена по Полтаве, публично не сообщали. Но это повод задуматься над тем, как усиливать борьбу с обходом санкций. Западные детали находили даже в оружии, произведенном в 2023 году", – говорится в сообщении.

Видео дня

Западные детали в российском оружии

В Польше разгорелся скандал после того, как в иранских дронах Shahed-136 нашли польские детали. В частности, этими дронами РФ едва ли не каждую ночь терроризирует украинские города.

Издание Le Monde сообщало, что РФ продолжает закупать на Западе компоненты для танков, дронов и ракет. Продукция из Европы попадает в Россию через турецкую компанию Enütek Makina.

Кроме того, The Guardian в 2023 году писало, что Россия использует в средствах РЭБ технологии британских компаний. Производством этих средств занимались, в том числе, российские компании, которые на тот момент не попали под санкции Великобритании.

Вас также могут заинтересовать новости: