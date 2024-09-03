Четыре единицы IRIS-T уже переданы Украине.

Германия придерживается своего плана по поставке 12 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM в Украину. Часть из них уже переданы.

Об этом со ссылкой на источник пишет агентство Reuters источник. Собеседник издания отметил, что имеет в виду предыдущие обязательства Берлина.

Четыре единицы IRIS-T уже поставлены. Еще два комплекса ожидаются до конца года, а остальные шесть будут поставлены позже.

Видео дня

"Немецкие военно-воздушные силы получили первую из шести систем IRIS-T, которые они в целом заказали к этому времени", – добавило агентство.

Военная помощь от Германии

В конце августа Германия объявила о выделении новой помощи Украине. Туда вошла, в частности, система противовоздушной обороны IRIS-T.

Также Германия передала 26 дронов-разведчиков Vector, 6 инженерных экскаваторов, 14 тысяч снарядов калибра 155 мм, 10 беспилотных надводных кораблей и другую помощь.

В июле Берлин тайно передал большой пакет оружия. Туда вошли HIMARS, IRIS-T, десять основных боевых танков Leopard 1A5, еще двадцать БМП Marder и тому подобное. Примечательно, что среди переданного вооружения были наименования, которых нет на вооружении у самой Германии.

Вас также могут заинтересовать новости: