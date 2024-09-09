"Беззубость" Запада привела к тому, что Иран поставляет ракеты России, отметил аналитик.

Вероятнее всего, что Иран передает России ракеты Ababil и Fath-360 дальностью до 120 километров.

Об этом сказал главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире Radio NV. Он отмечает, что это стало возможным из-за не реагирования мерой на передачу дронов России, а также баллистических ракет даже "ямальским хуситам".

"Иран передавал до этого баллистические ракеты даже ямальским хуситам, и ему за это ничего не было. Полная беззубость Запада в отношении этого позволила Ирану продолжить поставки в РФ вооружения. На дроны никак не прореагировали, то теперь дошли до ракет", - отмечает Катков. По его словам, о возможности передачи Ираном России ракет говорили еще с октября 2022 года и сейчас, очевидно, это произошло.

Видео дня

Эксперт сообщил, что ранее речь шла о том, что Иран будет передавать России ракеты типа Zolfaghar и Fateh-110, которые имеют дальность полета 700 или более 300 км. По его словам, сейчас речь идет о ракетах Ababil и Fath-360, у которых меньшая дальность полета - соответственно 90 и 120 км. "Речь идет о ракетах, которые необходимы не для поражения дальних тыловых районов, а которые наносят удары по передовым позициям и по тыловым прифронтовым районам и по городам, в частности, Харькову, Запорожью", - подчеркнул Катков.

Он отметил, что в этой ситуации очень непонятно алогичное поведение некоторых партнеров Украины. По его словам, США нужно задавать вопрос по поводу того, почему они защищают Россию, поскольку, если идет поставка оружия, но есть запрет его применения по военным объектам России, то это странная позиция. Эксперт добавил, что здесь нецелесообразно говорить о возможной эскалации, поскольку уже сегодня Украина ведет боевые действия на территории ядерной державы - в Курской области. "Никто никогда в истории такого не делал", - подчеркнул Катков. По его словам, Украина это сделала и никакой эскалации нет.

Новости мира - что уже сообщалось

Как сообщал УНИАН, Администрация президента США "встревожена" новостями в СМИ о том, что Иран передал или собирается передать России баллистические ракеты для ударов по Украине.

В Белом доме, в частности, Шон Саветт, представитель Совета нацбезопасности, сказал, что любая передача иранских баллистических ракет России будет означать значительную эскалацию поддержки Ираном войны против Украины. Он не детализировал, знают ли США о такой передаче. Саветт отметил, что США и партнеры по G-7 и НАТО заявили, что готовы организовать значительные последствия в случае передачи Ираном ракет РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: