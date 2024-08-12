Гетьман рассказал, что эти ракеты имеют примерно такую же дальность, как переделанные в баллистические зенитные ракеты комплексов С-300 и С-400.

Иран готовится к поставке России сотен баллистических ракет с радиусом действия 120 км. По данным европейской разведки, десятки российских военнослужащих сейчас учатся в Иране использовать систему баллистических ракет Fath-360, при этом ожидается доставка РФ сотен единиц оружия со спутниковым наведением для ее войны в Украине. В США отказались подтверждать информацию о возможных поставках баллистических ракет Ираном России. Однако представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что союзники по НАТО и "Группе семи" готовы к "быстрой и строгой реакции, если Иран осуществит такую передачу". Насколько вероятна такая поставка и каковы риски для Украины рассказал в интервью УНИАН майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Некоторые СМИ называют Fath-360 аналогом HIMARS. Действительно ли Иран насколько развит в изготовлении ракет и другого вооружения?

Нет, конечно, Иран не может быть настолько развитым в этом плане, как США. Относительно поставок иранский ракет, скорее всего, возможно, речь идет о Fateh-110 и Zolfaghar, других баллистических ракет у них я не припоминаю. Возможно, другие цифры имеются в виду. Эти ракеты одно- и двухступенчатые. Насколько они эффективны, трудно сказать. Пока что можем говорить об эффективности российских и северокорейских ракет. Относительно иранских ракет - много вопросов. Дело в том, что об этих намерениях Ирана мы уже слышим, примерно, полтора года, и есть несколько вопросов, которые пока не решены и, возможно, не решатся, пока идут только разговоры. Во-первых, мы считаем Иран крупнейшим партнером РФ в войне против Украины, но это не совсем соответствует действительности, там есть много нюансов. И не поставляли раньше ракеты, в том числе потому что они не могут договориться с Ираном. Скорее всего, те условия, которые выдвигает Иран для этих поставок, не могут быть выполнены РФ. К тому же, Иран не очень хочет попадать под дополнительные международные санкции, которые будут наложены в случае поставки этих ракет. То есть, первая проблема - нет фактической договоренности.

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Во-вторых, эти ракеты нужно запускать с определенных платформ - пусковых установок, которых у Ирана не так много, в отличие от ракет. Ракеты они "штамповали" для себя, для тех пусковых платформ, которые у них есть. А передавать эти платформы они не очень хотят. В то же время, россияне не могут быстро адаптировать свои или сделать такие же пусковые установки. Это можно сравнить с тем, если бы нам HIMARS передали без пусковых платформ, это не имело бы пользы, не бросать же этими ракетами. Иран точно не хочет передавать пусковые установки, поскольку они останутся без них. В отличие от ракет, у них с этими установками есть ограничения.

Поэтому, с прагматической точки зрения этот вопрос пока "висит" в воздухе. Пока что таких движений, что они вскоре появятся нет. Теоретически - это возможно, практически - пока движений нет.

Тогда почему сейчас российские военнослужащие обучаются в Иране использовать систему баллистических ракет Fath-360?

Конечно, учатся, потому что есть планы по поставке этих ракет, и переговоры ведутся. Поэтому, очевидно, должны быть специалисты в РФ, которые бы эти ракеты могли использовать и делать пуски. А что было бы, если бы, наоборот, договорились, а специалистов нет, и что делать? Договорятся или нет - это вопрос еще в воздухе, а то, что учатся и будут учиться - очевидно.

Чем Fath-360 отличаются от российских ракет?

Эти ракеты имеют примерно такую же дальность, как переделанные в баллистические зенитные ракеты комплексов С-300 и С-400. Это небольшой радиус действия. Важно, насколько там эффективна головка самонаведения, которая и отвечает за точность попадания, управляет ракетой в полете или снаружи каким-то оператором по ГЛОНАССУ российскому, по спутниковой связи или она летит по инерционной системе наведения по заранее прописанной внутри программе, тогда РЭБы на нее не действуют. РЭБ может перехватить внешний сигнал, внешнее управление. Чтобы испортить электронику внутри ракеты нужен мощный электромагнитный импульс. Но если ракета имеет исключительно инерционное управление, то есть внутри, это влияет на точность, и вероятное круговое отклонение может составлять даже не десятки, а сотни метров.

Сколько таких ракет Иран может передать и в какие сроки?

Что касается сроков, это зависит от логистики, насколько быстро они их смогут перевозить. Точных данных, сколько у них есть этих ракет мы не знаем, но, думаю, это может быть 300-400 ракет, речь не идет о тысячах.

Могут ли поставки стать регулярными?

Думаю, поставки в любом случае будут растянуты во времени. Вряд ли они сразу привезут большое количество ракет, поскольку можно будет перехватить этот груз и уничтожить его нашими ударными силами. Это будет несколько поставок. Относительно регулярности - зависит от того, как они договорятся.

А каким образом РФ будет платить Ирану за эти ракеты?

Были разговоры об определенных технологиях, о самолетах Су-34, Су-35. Возможно, эти самолеты будут переданы. Даже был разговор о Су-57, который россияне ошибочно считают самым современным в мире. Вполне возможно, что это будут и ядерные технологии. Но похоже, что это будут российские самолеты. Дело не в том, что мы не знаем, они сами еще не определились, продолжаются переговоры.

Насколько иранские ракеты опасны для нас? Могут ли они стать вызовом для наших ПВО?

Они станут вызовом в любом случае, они действительно опасны, но не лучше, чем те российские ракеты, которые уже используются. Не стоит предполагать, что это будет какая-то технология, с которой мы не сможем справиться.

Могут ли США и наши союзники наказать Иран за такой шаг? И каким может быть наказание? Речь идет о санкциях?

Не думаю, что будут какие-то военные удары по Ирану, хотя все может быть. Но санкции будут стопроцентно, и Иран об этом предупреждали.