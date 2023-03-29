Когда на фронте появятся "Леопарды", помогать им в бою будут немецкие же "Куницы".

Министр обороны Алексей Резников лично опробовал немецкие БМП Marder, которые уже прибыли в Украину. Видео "обкатки" он показал в своем Твиттер.

"Marder – отличный образец немецкого качества. Я пробовал это сам. С нетерпением ждем скорого приручения Леопардов. Мне нравится, как они рычат!" – написал Резников.

Министр также призвал посла Германии в Украине Анку Фельдгузен присоединиться к нему в обкатке немецких бронемашин и поблагодарил министра обороны Германии Бориса Писториуса и весь немецкий народ за поставленную технику.

Видео дня

Поставки Marder в Украину

Marder (нем. "Куница") – боевая машина пехоты, созданная в Германии во второй половине 1960-х годов специально для поддержки танков Leopard 1. На момент своего создания считалась лучшей в своем классе. По возрасту является ровесником советской БМП-1, но значительно ее превосходит по боевым характеристикам.

В начале 2023 года, после долгих уговоров, Германия согласилась поставить Украине эти бронемашины, которые в собственно немецкой армии постепенно заменяют более современной техникой. В январе украинские военные прибыли на немецкие полигоны для обучения на эту технику.

Всего была анонсирована поставка 40 единиц Marder. 20 марта стало известно, что первые "Мардеры" уже прибыли в Украину. Количество поставленных машин не уточняется.

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