Поставка является результатом переговоров между президентом Украины и министром обороны Германии.

Германия передаст Украине 60 дополнительных ракет для систем ПВО IRIS-T для защиты от российских атак. Общая стоимость ракет составляет около 60 миллионов евро, сообщает Deutscher BundeswehrVerband.

Отмечается, что эта поставка является результатом переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Передать дополнительные ракеты обещают в "краткосрочной перспективе".

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Писториус рассказал журналистам, что решение о поставках дополнительных ракет было принято без уточнения дальнейшего финансирования из-за сложной ситуации в Украине. Боеприпасы будут взяты из запасов Бундесвера.

Накануне Писториус встретился в Киеве с Зеленским. Министр обороны Германии выразил надежду, что в ходе продолжающихся в ФРГ переговоров будет найден оптимальный способ выделить Украине помощь в размере трех миллиардов евро.

Помощь Украине от Германии

Ранее УНИАН сообщал, что Германия может передать Украине новейшие бронемашины RCT30 Boxer. Украинские военные могут использовать технику для защиты колесных гаубиц RCH 155 от беспилотников или как колесную боевую машину пехоты.

Кроме того, в Германии подсчитали, сколько оружия передали Украине. Отмечается, что ФРГ стала одним из лидеров по количеству переданного вооружения нашей стране.

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