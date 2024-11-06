Это первая артустановка, ведущая огонь во время движения.

Немецко-французское оборонное объединение KNDS передаст украинской армии колесные гаубицы RCH 155 в апреле следующего года.

Об этом в интервью hartpunkt рассказал генеральный директор KNDS Deutschland Ральф Кетцель. Он сообщил, что сейчас они производят колесные гаубицы для Украины и другого международного заказчика:

"И мы надеемся вскоре получить контракт для Бундесвера. Сначала это будет около 80 машин. Первые системы для Украины мы поставим в апреле следующего года".

Оружие от KNDS

Напомним, что в этом году немецко-французский концерн открыл в Украине филиал. Он будет ремонтировать танки Leopard 1A5 и Leopard 2 MBT, а также самоходные артиллерийские системы PzH 2000 и Gepard SPAAG.

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Также сообщалось о планах по производству 155-мм боеприпасов и запчастей вместе с украинским оборонно-промышленным комплексом.

Летом стало известно, что Украина получит от Германии 54 новейшие колесные самоходные артиллерийские установки RCH 155. Это пушки закрытого типа на колесном шасси, построенном на базе узлов и агрегатов немецко-нидерландского многоцелевого бронетранспортера Boxer.

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