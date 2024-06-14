Сейчас страны-члены НАТО работают над разработкой собственных FPV-дронов, которые зарекомендовали себя на фронте в Украине, отмечает издание.

Немецкая оборонная компания Donaustahl представила собственный FPV-дрон под различные боеприпасы, который требует минимальной подготовки операторов, сообщает Defense Express.

Издание отметило, что компания представила свой дрон MAUS, как универсальный квадрокоптер, предназначенный для выполнения как разведывательных, так и ударных задач, включая использование его в качестве дрона-камикадзе.

"FPV-дрон MAUS позиционируется как полностью модульная, экономичная, надежная и простая в эксплуатации платформа, которая требует минимальной подготовки операторов", - говорится в материале. Видео дня

Тактико-технические характеристики дрона:

может иметь на борту полезную нагрузку до 2,7 кг,

дальность полета - 5-7 км,

оснащен камерой с высоким разрешением и может выполнять задачи ночью,

может быть вооружен различными типами боеприпасов.

Как рассказывают в издании Army Recognition, этот дрон получил положительные отзывы во время испытаний и уже используется украинскими военными на фронте. В то же время, в будущем разработчики планируют интегрировать в дрон искусственный интеллект, ведь в оборонной компании Donaustahl убеждены, что это поможет беспилотнику лучше выполнять свои задачи во время работы вражеских РЭБов. Стоимость MAUS составляет менее 1000 евро.

Как война в Украине меняет рынок вооружений

Как ранее писал УНИАН, война в Украине привела к настоящему буму в оборонной промышленности Германии. Сейчас страна находится на пятом месте среди крупнейших экспортеров оружия в мире после США, России, Франции и Китая. А в 2023 году поставки за границу вооружений достигли рекордных 12,2 миллиарда евро.

Также УНИАН сообщал, что война в Украине меняет рынок артиллерии во всем мире. Только за последние шесть месяцев произошел целый шквал закупок колесной артиллерии. Мировые производители хотят испытывать артиллерию более мобильной, чтобы она могла уцелеть от атак беспилотников и быстрого контрбатарейного огня.

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