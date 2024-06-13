Дрон-камикадзе "новейшей разработки", которым украинские бойцы впервые в истории поразили российскую станцию связи Р-416ГМ "Гранит-М", чем-то схож с БПЛА Warmate и RAM II. К такому выводу пришли аналитики из Defense Express, просмотрев опубликованное видео удара.
"Визуально он довольно похож на польский Warmate, но у него хвостовое оперение направлено вверх, а не вниз, как у дрона на видео. Кроме того, назвать этот дрон новым довольно трудно, потому что он активно используется с 2022 года. Также он имеет другой интерфейс оператора", - говорится в публикации.
Отмечается, что похожее V-образное хвостовое оперение имеет и украинский RAM II: "Но, как внешний вид, так и интерфейс оператора прямо говорит о том, что речь не идет об этом дроне-камикадзе".
При этом указывается, что новый дрон явно имеет целый ряд положительных характеристик: высокую помехоустойчивость и большую дальность, так как Р-416ГМ "Гранит-М" не мог быть развернут близко к линии фронта.
"Такие радиорелейные станции разворачиваются для обеспечения связи штабов высокого уровня бригады, дивизии и выше. Р-416ГМ "Гранит-М" работает в диапазоне 5,6-6,2 и 7,9-8,4 ГГц. Особенностью такой связи является достаточно высокая скорость передачи данных (рабочая - 34 Мбит/с, максимальная до 311 Мбит/с), помехозащищенность и секретность, в первую очередь, благодаря узконаправленному сигналу… Где именно уничтожили эту Р-416ГМ, пока неизвестно, но можно предположить, что речь идет о территории РФ, потому что такие станции обычно разворачиваются достаточно далеко от "нуля", - отметили аналитики.
Бойцы ССО ударили по российской станции связи Р-416ГМ - видео
Российская станция связи Р-416ГМ пополнила потери РФ - что сообщалось
Напомним, бойцы Сил специальных операций ВСУ поразили станцию связи российских захватчиков Р-416ГМ.
"По вражеской цели наши операторы нанесли огневое поражение одной из новейших разработок, которая поступила на вооружение ССО. В результате точной работы станция Р-416ГМ поражена. Поэтому нарушена связь между командным пунктом и подразделениями армии террористов", - говорилось в сообщении.
Также отмечалось, что российская армия взяла этот комплекс на вооружение в 2018 году. И эта станция Р-416ГМ является первой, которую украинские военные поразили за время войны.