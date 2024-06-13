Не исключено, что пораженная станция связи Р-416ГМ была развернута на территории России.

Дрон-камикадзе "новейшей разработки", которым украинские бойцы впервые в истории поразили российскую станцию связи Р-416ГМ "Гранит-М", чем-то схож с БПЛА Warmate и RAM II. К такому выводу пришли аналитики из Defense Express, просмотрев опубликованное видео удара.

"Визуально он довольно похож на польский Warmate, но у него хвостовое оперение направлено вверх, а не вниз, как у дрона на видео. Кроме того, назвать этот дрон новым довольно трудно, потому что он активно используется с 2022 года. Также он имеет другой интерфейс оператора", - говорится в публикации.

Отмечается, что похожее V-образное хвостовое оперение имеет и украинский RAM II: "Но, как внешний вид, так и интерфейс оператора прямо говорит о том, что речь не идет об этом дроне-камикадзе".

При этом указывается, что новый дрон явно имеет целый ряд положительных характеристик: высокую помехоустойчивость и большую дальность, так как Р-416ГМ "Гранит-М" не мог быть развернут близко к линии фронта.

"Такие радиорелейные станции разворачиваются для обеспечения связи штабов высокого уровня бригады, дивизии и выше. Р-416ГМ "Гранит-М" работает в диапазоне 5,6-6,2 и 7,9-8,4 ГГц. Особенностью такой связи является достаточно высокая скорость передачи данных (рабочая - 34 Мбит/с, максимальная до 311 Мбит/с), помехозащищенность и секретность, в первую очередь, благодаря узконаправленному сигналу… Где именно уничтожили эту Р-416ГМ, пока неизвестно, но можно предположить, что речь идет о территории РФ, потому что такие станции обычно разворачиваются достаточно далеко от "нуля", - отметили аналитики.

Бойцы ССО ударили по российской станции связи Р-416ГМ - видео

Российская станция связи Р-416ГМ пополнила потери РФ - что сообщалось

Напомним, бойцы Сил специальных операций ВСУ поразили станцию связи российских захватчиков Р-416ГМ.

"По вражеской цели наши операторы нанесли огневое поражение одной из новейших разработок, которая поступила на вооружение ССО. В результате точной работы станция Р-416ГМ поражена. Поэтому нарушена связь между командным пунктом и подразделениями армии террористов", - говорилось в сообщении.

Также отмечалось, что российская армия взяла этот комплекс на вооружение в 2018 году. И эта станция Р-416ГМ является первой, которую украинские военные поразили за время войны.

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